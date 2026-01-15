¿Cómo suscribirse a MLB TV para ver el Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

La edición 2023 del Clásico Mundial de Béisbol fue todo un éxito para los organizadores, que vieron cómo se batieron récords de asistencia en los cuatro estadios de la primera fase y también en lo que se refiere a la audiencia televisiva.

Más de un millón de aficionados asistieron a los parques en Taiwán, Tokio, Phoenix y Miami para un promedio de 25.275, mucho más que los 20.402 del 2017. En Puerto Rico los niveles de audiencia superaron 62% en los juegos de su selección y el portal de MLB ofrece otro dato interesante en este sentido.

“En Japón, el juego del 10 de marzo entre las selecciones de Japón y Corea por TBS tuvo un índice de audiencia de 44.4. lo cual lo hace el juego más visto en la historia del Clásico Mundial de Béisbol en cualquier país”, dice una publicación de ese año.

Para la edición de 2026 esperan batir todas esas marcas, respaldados por la confirmación de la presencia de varias estrellas de Grandes Ligas incluyendo a los ganadores del MVP Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) y Aaron Judge (New York Yankees), y rivales por la corona del Clásico Mundial.

Aunque los derechos de transmisión pertenecen a la cadena FOX, se espera que algunos partidos puedan ser transmitidos por la plataforma de MLB.tv.

Single-game tickets for the 2026 #WorldBaseballClassic games in Tokyo, Miami, Houston, and San Juan are on sale NOW!https://t.co/jiTSkq55zO pic.twitter.com/8vi6BortGI — World Baseball Classic (@WBCBaseball) January 15, 2026

¿Cómo suscribirse?

Para tener acceso al contenido de MLB.tv hay que estar registrado en el portal. En la página de MLB.com (incluso en la sección en español) se introduce el nombre de usuario una clave y están los datos para el pago de la suscripción.

¿Cuánto cuesta la suscripción?

Fuera de la temporada de Grandes Ligas, MLB.tv ofrece un paquete especial con el que también se puede ver partidos de la Liga del Pacífico, que es el torneo de invierno de México; la LIDOM dominicana y algunos de los juegos de la primavera de MLB. La suscripción a este paquete tiene un costo de 29.99 dólares en total.

Sólo para usuarios dentro de los Estados Unidos hay otras dos opciones de afiliación que incluyen el acceso a contenido de MLB Network entre $5.99 y $6.99 al mes, dependiendo del plan. Sin embargo, la página no especifica que esto contemple la transmisión de encuentros en vivo del Clásico Mundial.

¿Tiene restricciones por país?

MLB.tv suele tener restricciones para las transmisiones fuera de Estados Unidos. No se ha informado si estarán disponibles solamente los partidos en Houston y Miami. En cualquier caso parece que FOX posee los derechos en streaming en Estados Unidos y MLB.tv podría transmitir para audiencias fuera de la unión americana.

Otras opciones de streaming para ver el Clásico Mundial de Béisbol

Los derechos de transmisión del Clásico Mundial de Béisbol pertenecen a la cadena FOX, incluyendo el streaming. En la aplicación FOX App y también en Tubi habrá acceso a los partidos del torneo. En Japón se podrá ver la competencia por Netflix, en México a través de la plataforma ViX y en Venezuela por Béisbol Play (previa suscripción).

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol