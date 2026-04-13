¿Cuál es la regla del dobleplay que no se sabe el jugador de Yankees Jazz Chisholm Jr.?

A Jazz Chisholm Jr. le gusta estar en los titulares, pero seguramente no por las razones que han puesto su nombre en medio de la polémica desde este fin de semana. El segunda de los New York Yankees no sólo cometió un error que le costó una derrota a su equipo, sino que además causó conmoción en MLB con sus declaraciones.

El sábado en la noche, en el segundo juego de la serie contra los Rays, el marcador estaba igualado 4-4 en el cierre del décimo inning en Tropicana Field, con las bases llenas y un out para que Jonathan Aranda tomara turno. El mexicano conectó un rolling a segunda base que Chisholm tuvo problemas para manejar.

Su idea era tocar a Yandy Díaz -que corría de primera a segunda- y luego lanzar la pelota a primera para eliminar a Aranda. En lugar de buscar el out forzado en el home, el jugador de Bahamas lanzó a primera base. El tiro llegó tarde y entró la carrera que dejó a los Yankees en el terreno. Pero lo peor estaba por venir, cuando los periodistas fueron al vestuario a preguntarle a Chisholm por la jugada y dejó saber que no conocía la regla. Ese desconocimiento no afectó la jugada, pero ha sembrado preocupación.

Jazz Chisholm Jr. bobbles the ball and the Tampa Bay Rays beat the New York Yankees in extras 👀 pic.twitter.com/4Vy54WP1fH — js9innings (@js9inningsmedia) April 12, 2026

¿Qué dicen las reglas?

De acuerdo con el portal de MLB, en una situación de bases llenas: “Todos los corredores están obligados a moverse, lo que permite a la defensa realizar outs simplemente pisando la base antes que el corredor”. Pero si es un dobleplay, la situación del juego tiene otros requerimientos.

Aquí el orden sí cuenta, y la confusión de Chisholm viene del hecho de que si en una jugada de dobleplay la defensa decide retirar primero al bateador en primera base, ya no basta con pisar la base para el segundo out, sino que hay que tocar al corredor. Si el corredor de tercera pisa el home antes de que este segundo out se concrete, la carrera es válida.

En el caso del juego Yankees-Rays, si conseguían el out en primera habrían eliminado cualquier jugada forzada sobre Díaz y eso habría requerido que los Yankees tocaran a Díaz antes de que Simpson —que es uno de los corredores más rápidos del juego— pisara el plato. Eso era prácticamente imposible.

¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de Jazz Chisholm Jr.?

Chisholm, que suele ser bastante franco cuando declara ante los medios de comunicación, dio muestras de confusión.

“Realmente iba a intentar tocar al corredor y simplemente lanzar la pelota a primera. No sé cuál es la regla. Si hubiera ido a primera base y la hubiera lanzado de vuelta a segunda, ¿seguiría siendo un out? ¿Seguiría siendo una doble jugada? No lo sé. ¿No cuenta como una carrera impulsada?”, se preguntó ante cámaras y micrófonos.

Su compañero, el jardinero Trent Grisham, estaba sentado cerca de Chisholm en el vestuario y le aclaró la situación: “No, anotarían. Llegarían al home antes de que se produzca el toque en segunda base”.

¿Qué dijo el manager Aaron Boone sobre la jugada?

Aaron Boone tuvo que responder preguntas sobre este tema el domingo, antes de que su equipo fuera barrido por los Rays por primera vez en cinco años. Dijo que habló con Chisholm sobre la jugada y salió en su defensa.

“Creo que sí conoce la regla”, afirmó el piloto. “Miren, creo que parte de la solución radica en responder mejor a esas preguntas. Ustedes están ahí; Jazz no es tonto. A veces, la forma en que uno se presenta en ciertas situaciones, sumado a que también ha tenido un comienzo algo lento, cambia la situación”.

Más contenido de los New York Yankees