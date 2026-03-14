¿Cuál será el rival de Estados Unidos en semifinales del Clásico Mundial?

Los seguidores del equipo de Estados Unidos vivieron momentos de terror cuando la selección corrió el riesgo de quedarse en el camino del Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Pero en el grupo dirigido por Mark DeRosa dejaron eso atrás, consiguieron el boleto a la segunda ronda y cumplieron con un triunfo ante Canadá en cuartos de final que los acerca a su objetivo.

Pero para este domingo en Miami Aaron Judge y compañía tendrán que librar una batalla a muerte por el pase a la final con una escuadra que marcha invicta, que lidera casi todos los renglones ofensivos colectivos de esta edición del torneo y que además ha tenido un pitcheo de primer nivel.

“Sabemos qué clase de equipo tienen. Cuentan con una ofensiva increíble, un cuerpo de lanzadores extraordinario y un bullpen formidable. Todo es, simplemente, de primer nivel”, afirmó Judge, el capitán de la selección estadounidense.

Los estadounidenses comenzaron esta edición del Clásico Mundial como máximos favoritos y el equipo a vencer. No han tenido la ofensiva demoledora que se esperaba, pero llegó la hora de la verdad. El 15 de marzo se lo jugarán todo en un partido de semifinales que promete ser inolvidable.

Next stop: Miami



Team USA is headed to the #WorldBaseballClassic semifinals! pic.twitter.com/Z3qNwUBw26 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

¿Cuál será su próximo rival?

Estados Unidos se jugará el pase a la final contra la selección de República Dominicana, que marcha invicta en este torneo y que ha mostrado una ofensiva contundente y un pitcheo sólido. El enfrentamiento histórico entre estadounidenses y dominicanos en el Clásico Mundial muestra ventaja de 2-1 de los quisqueyano, con un triunfo para Estados Unidos en 2017 (6-3, con un jonrón de Giancarlo Stanton y una atrapada de Adam Jones).

República Dominicana se llevó los honores en 2013 (3-1 en un choque de segunda ronda) y 2017 (primera ronda, por 7-5).

¿Estados Unidos ha alcanzado las semifinales antes?

Con su triunfo ante Canadá, la selección de Estados Unidos consiguió meterse por cuarta vez a semifinales en seis ediciones. Tres de esas apariciones han sido consecutivas. En 2009 perdieron contra Japón por 9-4 y en 2017, el año en que fueron campeones, tuvieron la revancha contra los japoneses y los vencieron por 2-1. En la edición de 2023 derrotaron con contundencia a la selección de Cuba en semifinales con marcador de 14-2.

¿Cuánto dinero ganaría Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Por alcanzar las semifinales del torneo, Estados Unidos se ganó 1.250.000 dólares. Esta cifra se suma a las ganancias que obtuvieron por las rondas anteriores y les da a los estadounidenses 3.5 millones de dólares acumulados.

De conseguir el pase a la final se sumaría a la cuenta otros $1.250.000 y el acumulado alcanzaría los 4.5 millones de dólares. Si son campeones, recibirían 2.5 millones de dólares, y el premio total de todas las rondas sería de $7.500.000.

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