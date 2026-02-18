¿A cuántas cirugías Tommy John se ha sometido el venezolano Pablo López en su carrera en MLB?

Pablo López no estará en el Clásico Mundial de Béisbol y se perderá toda la campaña 2026 de las Grandes Ligas. Apenas después de iniciados los campos de entrenamiento, una molestia en el codo de lanzar hizo que el venezolano se sometiera a unas pruebas médicas que determinaron que tendría que someterse a una cirugía Tommy John.

No es algo nuevo para el lanzador derecho de los Minnesota Twins, aunque no le ocurría desde 2014, cuando apenas era un prospecto de los Seattle Mariners y tuvo que pasar por el quirófano para someterse a la cirugía de reconstrucción del codo.

El desgarre en el ligamento colateral cubital sugiere que López se someta nuevamente a la cirugía, aunque buscará una segunda opinión. Los planes cambiaron radicalmente para el lanzador de 30 años de edad, quien tenía previsto ser parte de la rotación de Venezuela en el Clásico y también as de los Twins en la temporada 2026.

Las lesiones han sido todo un obstáculo para López en los últimos tres años. El venezolano dejó 2.74 de efectividad con 73 ponches, 20 boletos, 3.19 de FIP, 1.110 de WHIP y récord de 5-4 en 75.2 innings de trabajo en 2025, pero nuevamente no superó los 100 innings de labor.

López está en el tercer año de su contrato, que establece 4 años de duración y 73.5 millones de dólares en salarios. Volverá para el inicio de la temporada que viene, si todo marcha bien con su recuperación. En estos casos, la vuelta a la acción suele ser después de 12 meses.

López había sido anunciado como uno de los abridores de Venezuela para el Clásico, comandando junto a Ranger Suárez la rotación del manager Omar López. Venía de ser parte fundamental del equipo vinotinto que alcanzó los cuartos de final en el torneo de 2023, con una gran actuación en la primera ronda del certamen.

Ahora el equipo tendrá que anunciar un sustituto en los próximos días, ya que el 1 de marzo inician la concentración para el campeonato y el 6 del mismo mes estarán debutando ante Países Bajos en Miami, como parte del Grupo D.

Jesús Luzardo, estrella de los Philadelphia Phillies, figura en la lista de lanzadores reservas de Venezuela, pero según el propio Omar López, el zurdo estaría siendo utilizado para la segunda ronda del evento, si Venezuela logra avanzar, esto después de una conversación con su organización.

Más noticias sobre el Clásico Mundial de Béisbol