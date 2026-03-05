¿Cuánto dinero ganaría Puerto Rico si es campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Puerto Rico tiene grandes ausencias para el Clásico Mundial 2026, pero jugar en casa la primera ronda del torneo puede servir de motivación para sorprender y llevarse el título. El equipo dirigido por Yadier Molina extrañará a jugadores como Carlos Correa, Javier Báez y Francisco Lindor, pero eso no será un impedimento para competir.

No solo jugar en casa aumentará las ganas de ganar el evento, los premios que otorga la MLB a los equipos también puede generar una expectativa mayor tanto en los directivos, dirigentes y los jugadores que representarán a la isla del encanto.

Molina tendrá a su disposición a un equipo muy rápido y completo, con Nolan Arenado y Heliot Ramos como sus principales figuras, junto con el estelar cerrador Edwin Díaz.

El torneo ofrece 14 millones de dólares a los participantes y todos tienen asegurados, como mínimo, $750.000.000 por participar en el evento. Para la Federación de Puerto Rico, debe ser un incentivo buscar otra final para seguir sumando dinero que ayude a la proyección de este deporte en la isla.

¿Cuándo dinero ganará Puerto Rico si avanza a los cuartos de final del Clásico Mundial?

El Team Rubio, como es conocido este equipo por la iniciativa de los jugadores de teñirse el cabello amarillo, será el anfitrión del Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. Ahí compartirán llave con Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

Todo parece indicar que Puerto Rico no tendrá problemas de avanzar a la siguiente ronda y, en los pronósticos, el cuadro canadiense parece ser el favorito para acompañarlos a cuartos de final.

Si Puerto Rico avanza de ronda e inscribe su nombre en los cuartos de final, tal y como pasó en la edición del 2023, recibirán un bono de $1.000.000, Quien lo haga de forma invicta recibirá $300.000 adicionales, para un total de $1.300.000.

Es decir, si Puerto Rico logra avanzar a la siguiente etapa del Clásico Mundial, ya superaría los dos millones de dólares totales, y podrían aumentar a $300.000 de ganancia si vencen a todos los rivales de su grupo.

¿Cuándo dinero ganará Puerto Rico si avanza a las semifinales del Clásico Mundial?

Puerto Rico es un equipo que tiende a crecerse en el Clásico Mundial y no es descabellado que lleguen a semifinales a pesar de las ausencias. Los equipos que avancen hasta esa ronda se ganarían unos $1.250.000 adicionales.

Si esto ocurre, la directiva del equipo de Puerto Rico estaría ganando 3.5 millones de dólares acumulados, considerando los premios obtenidos en las rondas anteriores.

¿Cuándo dinero ganará Puerto Rico si avanza a la final del Clásico Mundial?

El equipo dirigido por Yadier Molina buscará su tercera final en el WBC. La última de ellas fue en 2017, cuando perdieron ante la delegación de Estados Unidos.

Si esto ocurre y vuelven a la definición por el título, Puerto Rico estaría sumando $1.250.000 extra. Si logran el pase a la final, la cuenta bancaria de premios obtenida durante el torneo alcanzaría los 4.5 millones de dólares.

¿Cuándo dinero ganará Puerto Rico si gana el Clásico Mundial?

¿Será la tercera es la vencida para Puerto Rico en 2026? Puerto Rico de conseguir el título no solo se estaría ganando el respeto y un nombre entre los mejores países que practican este deporte, sino también estaría ganando una buena cantidad de dinero.

Si se convierte en realidad el sueño de todos los boricuas, recibirían 2.5 millones de dólares, lo que significaría un premio total de todas las rondas de $7.500.000 gracias al campeonato.

