¿En cuánto quedó la racha histórica de innings sin permitir carrera de Mason Miller?

Mason Miller vio como su récord de más entradas consecutivas sin permitir en la franquicia de los San Diego Padres llegó a su fin este lunes, en la victoria 9 carreras por 7 de los religiosos sobre los Chicago Cubs.

El lanzador derecho había conseguido el récord el sábado, en el compromiso disputado en Ciudad de México. En la victoria 6-4 sobre los Diamondbacks de Arizona, el derecho trabajó 1.0 innings sin permitir hits ni carreras.

Sin embargo, el lunes recibió 3 hits y 2 carreras limpias, en 1.0 entradas. Desde el pasado 6 de agosto de 2025, Miller acumuló 34.2 episodios sin conceder anotaciones. Con esta hazaña, el lanzador logra la octava seguidilla más larga en la historia del relevo moderno (contando desde 1961).

La racha más larga de este tipo pertenece a Gregg Olson, quien no recibió carreras en 41 innings lanzados, desde el 4 de agosto de 1989 hasta el 4 de mayo de 1990. Ahora Miller ocupa el octavo lugar de todos los tiempos.

Miller vive un inicio de temporada sensacional con los Padres, a los que ha llegado para ser la sensación del bullpen. Llegó al equipo para sustituir a Robert Suárez, quien ahora es el cerrador de los Atlanta Braves.

Cubs score the first run off Mason Miller since August 5, 2025. pic.twitter.com/FEdqFeDOvc — MLB (@MLB) April 28, 2026

El derecho tiene 10 salvados en la temporada, con 1.26 de efectividad en 14.1 entradas lanzadas. Estas dos carreras fueron las únicas que ha permitido en la temporada con el unforme de San Diego.

"Es uno de los mejores lanzadores del planeta", dijo el manager de los Padres, Craig Stammen, esta semana en rueda de prensa, previo a la serie de su equipo en México ante los Diamondbacks.

Sus 28 ponches con apenas 2 boletos otorgados en 14.1 entradas esta temporada hablan del liderazgo y dominio que tiene el derecho de 27 años de edad sobre los bateadores. Para los Padres, fue todo un acierto su cambio desde los Athletics.

Los Athletics traspasaron a Miller y al abridor JP Sears a cambio de un paquete encabezado por el dominicano Leo De Vries, actual prospecto número 3 de las Mayores. El canje incluyó además a tres lanzadores derechos: Braden Nett, Henry Báez y Eduarniel Núñez, quienes se ubican entre las mejores promesas de la organización.

Miller participó con Estados Unidos en el pasado Clásico Mundial y demostró todo su talento, cerrando el juego de semifinales ante República Dominicana. Sin embargo, debido a restricciones, no pudo estar en la final ante Venezuela.

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