Fernando Tatís Jr. responde a Mason Miller sobre el Clásico Mundial: "Hubiera sido una batalla"

El esperado reencuentro entre Fernando Tatís Jr. y Mason Miller en el complejo primaveral de los San Diego Padres, ubicado en Peoria, Arizona, dejó más preguntas que respuestas. Las dos jóvenes luminarias regresaban a la organización del sur de California tras destacar en el Clásico Mundial de Béisbol; sin embargo, rápidamente la charla giró hacia ese enfrentamiento que el destino dejó pendiente.

En efecto, todo se remonta a la semifinal del citado evento de selecciones entre Estados Unidos y República Dominicana, mismo en el que la mesa parecía servida para un choque de alto voltaje, ya que el jardinero caribeño aguardaba su turno en el círculo de espera cuando el taponero norteamericano ponía punto final al episodio, y al compromiso, al dominar a Geraldo Perdomo con un ponche. Semejante desenlace evitó un cara a cara que prometía ser uno de los momentos más memorables del torneo, y que quizás hubiera cambiado el desenlace a la hora de entregar el trofeo de campeón, finalmente en poder de Venezuela.

Ya desde el clubhouse de los Padres, Miller admitió implícitamente que evitar ese duelo no fue del todo negativo, considerando el nivel ofensivo que exhibía el dominicano. "Ves a 'Tati' esperando en el círculo, sabiendo de lo que es capaz, sabiendo el torneo que estaba teniendo. Sí, definitivamente me alegro de no haber tenido que enfrentarme a él”, acotaba el lanzallamas a la web de MLB.

Fernando Tatís says both he and Padres closer Mason Miller were hoping to face each other in the WBC semifinal@FriarTerritory pic.twitter.com/jU3SWx3Dtl — Marty Caswell (@MartyCaswell) March 20, 2026

En cambio, la respuesta del Bebo a la prensa resultó diametralmente opuesta a la de su compañero en la divisa religiosa, al punto de no ocultar su deseo de haber protagonizado aquel turno. "Ambos lo deseábamos; conocemos el calibre del otro. Hubiera sido una batalla, hombre. Iba a ser una batalla muy emocionante".

Las estadísticas del finalizado Clásico reflejan por qué ese enfrentamiento generaba tanta expectación. Tatís Jr. fue una de las grandes figuras ofensivas de la cita, cortesía de .400 de average y 1.238 de OPS. Por su parte, Miller se mostró intratable encima del box, sin ceder carreras ni hits en 4.0 entradas y ponchando a 10 de 14 toleteros.

La escena que nunca ocurrió evocó inevitablemente el recordado duelo entre Mike Trout y Shohei Ohtani en el WBC de 2023, un momento que quedó grabado en la memoria de los aficionados. En consecuencia, la posibilidad de repetir una confrontación de ese calibre quedó, por ahora, en el terreno de la imaginación.

Eso sí, la ausencia de ese enfrentamiento no generó precisamente frustración dentro de los Padres. De hecho, el manager Craig Stammen tomó el asunto con humor, dejando entrever que prefería evitar careos entre sus propias estrellas para preservar la armonía del grupo.

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