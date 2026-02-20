¿Cuántos capitanes han tenido los New York Mets en su historia?

Steve Cohen, dueño de los New York Mets, dejó muy claro que mientras él sea propietario del equipo, no existirá la figura de capitán. Estas declaraciones han tenido un eco importante en la franquicia, ya que hay jugadores que tienen la suficiente jerarquía para asumir ese rol.

"Mientras yo sea el dueño del equipo, nunca habrá un capitán", dijo Cohen durante el Spring Training 2026. "Mi opinión es que el clubhouse es único. Dejen que ellos lo resuelvan, año tras año".

Francisco Lindor fue consultado por la decisión del ejecutivo, ya que para algunos aficionados del equipo, el puertorriqueño tiene la experiencia y el don de líder que necesita todo capitán.

“Lo respeto”, dijo Lindor. según MLB.com. “Definitivamente, es una decisión de Steve y de la gerencia. Lo respeto. Al final del día, me nombren capitán o no, voy a actuar de la misma manera. Esto no es algo que me vaya a convertir en alguien diferente. Entonces, lo respeto. Me alegra de que haya dejado todo claro, para que podamos dejar de hablar de esto. Y seguir adelante”.

Mientras otros equipos manejan esta figura, los Mets solo han tenido cuarto peloteros que han recibido ese honor a lo largo de su historia. A continuación, te contamos quiénes fueron.

1. Keith Hernández

Fue primera base del equipo entre 1983 y 1989, siendo capitán de la organización y uno de los jugadores más emblemáticos del club. En 17 temporadas en las Grandes Ligas, el inicialista dejó promedio de .296, con 162 jonrones y 1071 carreras impulsadas. Ganó un MVP, dos campeonatos de la MLB, 2 Bates de Plata, 11 Guantes de Oro y en 5 ocasiones fue seleccionado al Juego de Estrellas. También tuvo una exitosa etapa con los St. Louis Cardinals y terminó su carrera con una temporada en los Cleveland Indians, hoy Guardians.

2. Gary Carter



Gary Carter fue nombrado co-capitán de los Mets en 1988 y fue en ese único año en el que tuvo el honor de compartir esa posición. El inicialisa Keith Hernández cumplía ese rol en los metropolitanos y compartió su capitanía por dos campañas, hasta 1989, cuando Carter fue dejado libre por el equipo de los Mets. Bateó en su carrera para .262, con 324 jonrones y 1.225 carreras impulsadas. Sus números lo llevaron a ser inmortalizado en el Salón de la Fama de Cooperstown. Fue seleccionado en 11 ocasiones al Juego de Estrellas, ganó la Serie Mundial del 86 y terminó con tres Guantes de Oro. Toda una leyenda.

3. John Franco

John Franco se convirtió por muchos años en el cerrador de los New York Mets y también en su capitán. Aunque empezó su carrera con los Cincinnati Red en 1984, desde 1990 hasta 2005 fue el cerrojo del equipo radicado en Queens. En total, alcanzó 424 salvados en su carrera, pero no pudo conseguir un puesto en el Salón de la Fama. Dejó efectividad vitalicia de 2.89, logró 4 invitaciones al Juego de Estrellas y en dos oportunidades levantó el premio al Cerrador del Año.

4. David Wright

David Wright es una leyenda de la organización y la conexión que tenía con los aficionados era realmente especial. Era un líder dentro y fuera del terreno de juego y por ello le dieron el honor de ser el capitán. El tercera base debutó con los Mets en 2004 y terminó su carrera en 2018, siempre con el uniforme de los de Queens. Dejó 240 jonrones, 970 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .296. Fue 7 veces All Star, 2 veces ganador del Guante de Oro y dos veces ganador del Bate de Plata.

