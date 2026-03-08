Venezuela humilla a Israel en noche histórica de Luis Arráez en el Clásico Mundial

Venezuela venció este sábado en la noche 11-3 a Israel en el marco del Clásico Mundial de Béisbol 2026 gracias a una noche histórica de Luis Arráez, quien escribió su nombre en el libro de récords de la competición en una jornada en la que los bates venezolanos explotaron en el loanDepot park de Miami.

Arráez se fue de 5-4 con 4 carreras anotadas, 5 impulsadas, dos dobles y par de jonrones para liderar la paliza que Venezuela le propinó a Israel, cuyos lanzadores vivieron una absoluta pesadilla al permitir 14 imparables.

LUIS ARRAEZ AGAIN 😤



He has three hits and FIVE RBI! pic.twitter.com/sy8e1b77GO — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

El nuevo segunda base de los San Francisco Giants se convirtió en el el único jugador venezolano con dos jonrones en un juego en el WBC. Lo hizo el 18 de marzo de 2023 contra Estados Unidos y repitió la dosis este sábado ante Israel. El periodista de ESPN, Enrique Rojas, enfatizó que sus 5 carreras empujadas en un partido igualan la marca de Salvador Pérez, quien el 12 de marzo de 2023 hizo lo propio ante Puerto Rico.

Arráez conectó su primer jonrón en la parte baja del quinto inning para colocar el marcador 5-1 a favor de Venezuela. Arráez conectó una recta del lanzador de Israel Jordan Geber para desaparecer la bola por todo el jardín derecho del loanDepot park de Miami. Su conexión salió a 98.5 millas por hora y recorrió 372 pies de distancia.

Después ligó su segundo vuelacercas en la parte baja del sexto capítulo para remolcar a Ronald Acuña Jr. y Maikel García, y dejar la pizarra 10-2 a favor de Venezuela. Con la conexión llegó a 5 carreras remolcadas.

Por su parte, Eugenio Suárez también conectó cuadrangular, Salvador Pérez ligó de 5-2 con anotada y empujada, y Ezequiel Tovar se fue de 3-3 con base robada.

Emmanuel De Jesus logró 8K 🆚 Israel y se convierte en el lanzador venezolano con más K en un juego de clásico mundial.

3 criollos habían alcanzado 7K:

❇️Freddy García 🆚 Italia 🇮🇹 2006

❇️Félix Hernández 🆚 PR 🇵🇷 2009

❇️Luis Garcia 🆚 RD 🇩🇴 2023



pic.twitter.com/NZsaEAJOk9 — VenezolanosMLB (@VzlanosMLB) March 8, 2026

Sin embargo, la toletería no fue el único punto positivo de Venezuela ante Israel. El abridor Enmanuel De Jesus dio un recital que quedará enmarcado en la historia de Venezuela en el Clásico Mundial. El zurdo lanzó 5 innings con 8 ponches, sin boletos y apenas dos imparables concedidos.

De esta forma, De Jesus se convirtió en el lanzador venezolano con más ponches en un partido del Clásico Mundial, superando los 7 abanicados que registraron Freddy García ante Italia en la justa de 2006, Félix Hernández ante Puerto Rico en 2009 y Luis García contra República Dominicana en 2023.

Venezuela colocó su récord en 2-0, a la espera de lo que haga República Dominicana este domingo ante Países Bajos.

