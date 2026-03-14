¿Cuántos juegos ha ganado República Dominicana por la Mercy Rule en el Clásico Mundial?

República Dominicana no tuvo ningún tipo de consideración con la selección de Corea del Sur y le atacó sin clemencia en su duelo de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol en Miami el viernes. Tanto fue el castigo, que debió activarse la Mercy Rule, Regla de Piedad o KO, y dar por terminado el encuentro en el séptimo inning, cuando un jonrón de Austin Wells puso el marcador en 10-0.

Esta no fue la primera muestra de dominio aplastante del lineup dominicano en esta edición del torneo, en la que tienen a estrellas de MLB como Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Fernando Tatís Jr., Ketel Marte y Manny Machado y en la que también han visto brillar a Wells y Junior Caminero.

Durante la fase de grupos la tropa dirigida por Albert Pujols se impuso con marcador de 12-1 ante una escuadra de Países Bajos con Xander Bogaerts en sus filas para apuntarse el triunfo antes de las nueve entradas.

Antes de los dos KO que ha conseguido en 2026, República Dominicana ya tenía un triunfo por Mercy Rule en la historia del Clásico Mundial. Fue en 2023, cuando derrotó 10 carreras por 0 a la representación de Israel en la fase de grupos, que luego no pudo superar.

Llama la atención que a pesar de llevar siempre a sus principales referentes ofensivos a esta competencia, los quisqueyanos no tuvieran victorias por la Regla de Piedad en las ediciones de 2006, 2009, 2013 (el año en que fueron campeones invictos) ni 2017. En 2009 se quedaron cerca de lograrlo con un triunfo de 9-0 sobre Panamá.

¿Cuáles son las condiciones para aplicar la Regla de Piedad?

Para que un juego del Clásico Mundial ese dé por terminado antes del noveno episodio, debe cumplirse una de estas dos condiciones:

Que un equipo gane por 15 o más carreras después de 5 innings completos.

Que un equipo gana por 10 o más carreras después de 7 entradas completas.

Para activar la Mercy Rule debe cumplirse algo más:

Si es el equipo visitante es el que tiene la ventaja, es obligatorio terminar la parte baja del inning (es decir, que se cumpla el turno al bate del local) para que el juego termine.

Si el equipo local es el que toma la ventaja de 10 o 15 carreras durante su turno al bate, el juego termina apenas se anote la rayita que marca la diferencia dictaminada en la regla de acuerdo con el inning que se esté jugando (y habrá un walk-off por regla de piedad).

¿Se puede aplicar en todas las rondas del Clásico Mundial?

No, la Regla de Piedad no aplica en todas las rondas del Clásico. Se permite para la primera ronda y los cuartos de final, pero ya en semifinales y la final no hay KO. En las últimas instancias se juegan los 9 innings independientemente de la diferencia en el marcador.

¿Por qué existe esta regla?

En ligas profesionales no se suele aplicar la Mercy Rule, pero en torneos internacionales es más habitual verla porque son competencias cortas y los equipos tienen rosters más ajustados. En el Clásico Mundial, además, hay importantes limitaciones en cuanto al pitcheo.

Con la regla de piedad se busca evitar el agotamiento de los lanzadores (principalmente del bullpen) para el resto del torneo sobre todo en un duelo en el que ya no es posible competir.

¿Qué equipo ha ganado más juegos por la Regla de Piedad en la historia del Clásico Mundial?

Con su triunfo en la primera jornada de 2026 en el Tokyo Dome contra China Taipéi, Japón llegó a cinco victorias por KO en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, más que cualquier otra selección.

A la escuadra japonesa le siguen Cuba, Puerto Rico y Países Bajos con tres triunfos cada uno por la regla de piedad, una lista a la que ahora se suma República Dominicana, también con tres. En total, se ha decretado en 34 partidos en la historia del torneo.

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