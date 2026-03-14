República Dominicana vence por nocaut a Corea del Sur y avanza a semifinales del Clásico Mundial

Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatís Jr. encabezaron un ataque que hizo erupción en los innings 2 y 3, mientras que Cristopher Sánchez mostró su versión estelar encima del box, para que República Dominicana venciera por nocaut, 10-0 en siete innings, a Corea del Sur en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

De ese modo, la selección merenguera se mete por tercera ocasión en su historia en la ronda de los mejores cuatro, tras la primera edición, en 2006, cuando cayó contra Cuba, y un 2013 en el que se llevó los máximos honores.

Austin Wells mashes one to the SECOND DECK!



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La novena caribeña explotó temprano al abridor de los asiáticos, Hyun Jin Ryu, al que que le fabricaron tres rayitas en 1.2 actos. Posteriormente, los cañones del manager Albert Pujols anotaron otras cuatro en el tercer acto para congelar el encuentro, al margen que la guinda al pastel la puso Austin Wells, de emergente, con jonrón de tres carreras para oficializar el KO en la séptima.

Por otro lado, Caminero y Manny Machado pegaron dos hits cada uno con una producida, mientras que Tatís Jr. trajo dos y Guerrero Jr. remolcó una y anotó en par de ocasiones.

A su vez, Sánchez estuvo hermético en el box del IoanDepot park, ya que no aceptó carreras en 5.0 episodios, cediendo apenas dos hits y un boleto, aunado a ponchar a ocho.

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¿Quién abrirá por República Dominicana en las semifinales del Clásico Mundial de 2026?

Albert Pujols ya tiene en la cabeza al abridor que utilizará en la semifinal. Es que Luis Severino será el encargado de rivalizar por Quisqueya versus el vencedor de la llave entre Canadá y Estados Unidos.

El diestro de los Athletics lució dominante en su única salida del Clásico Mundial, el pasado domingo contra países Bajos. Allí aceptó una rayita y tres imparables en 4.0 entradas, ponchando a cinco.

"Me sentí, ¿Sabes? Como un un juego de playoffs desde el primer pitcheo hasta el último", manifestó el doble All Star de MLB al medio Listín Diario, luego de su apertura ante los neerlandeses.

A diferencia de Cristopher Sánchez, quien hizo batería con el catcher Agustín Ramírez contra Corea del Sur, Severino tendría a Austin Wells defendiendo el pentágono en la penúltima ronda del WBC. "Me sentí muy cómodo con Austin. Hicimos un buen plan en el encuentro anterior y lo ejecutamos a la perfección".

Después de realizar 60 envíos al plato en la primera fase, el ex monticulista de los New York Yankees espera lanzar el máximo permitido para una semifinal: 95. "Esa es la idea, llegar hasta el final".

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