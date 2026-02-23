¿Cuántos jugadores de los Yankees irán al Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Aaron Boone tendrá que dividir su tiempo en marzo entre estar pendiente de lo que haga su equipo, los New York Yankees, en el campo de entrenamiento, y lo que suceda con sus jugadores que estarán participando en el Clásico Mundial de Béisbol.

El estratega tendrá a varios jugadores estelares con sus respectivas selecciones, pero más allá de eso, destaca la participación de Aaron Judge por primera vez con el equipo de Estados Unidos, que es para mucho el conjunto favorito para ganar el torneo.

En abril de 2025, el manager del equipo estadounidense, Mark DeRosa, anunció que Judge será el capitán del equipo estadounidense.

"Es un honor muy especial. Tener la oportunidad de representar a este país, llevar 'USA' en el pecho y competir por algo más grande que uno mismo significa mucho para mí", dijo Judge en el momento de su nombramiento como capitán. "Poder representar a todos los hombres y mujeres valientes que han luchado por este país y me han dado la oportunidad de pisar un campo de béisbol... es una experiencia que te hace ser humilde".

Judge explicó que lamentó mucho no estar con su país en el torneo de 2023, ya que en ese entonces una situación contractual le impidió representar a su país. Sin embargo, está listo para sacarse esa espinita en el torneo de 2026.

Pero no solo el capitán de los Yankees estará en el torneo de selecciones. En total, los Mulos del Bronx perderán a 11 peloteros, divididos en seis países, algo que tendrá al cuerpo técnico de los Yankees muy pendientes de sus jugadores.

"Ante todo, creo que es algo fantástico para nuestro deporte. Es una exhibición increíble. Creo que la expectación este año está en su apogeo. Creo que nunca ha sido tan grande. Creo que mucha gente está emocionada. Tengo muchas ganas de verlo", dijo Boone la semana pasada sobre el Clásico.

"Dicho esto, no significa que no haya cierta inquietud ni mucha expectación, obviamente, por tener tantos chicos participando. Pero también creo que obliga a los chicos a estar preparados, a asegurarse de hacer todo lo necesario durante la pretemporada para estar en una buena posición para rendir, pero también para mantenerse sanos durante todo el año", añadió.

Del lineup titular de los Yankees en postemporada del año pasado, tres jugadores estarán en el Clásico: Judge (Estados Unidos), Austin Wells (República Dominicana) y Jazz Chisholm Jr. (Gran Bretaña).

La lista de los jugadores de los Yankees que estarán en el Clásico Mundial 2026

Jugador País Posición Aaron Judge Estados Unidos Jardinero David Bednar Estados Unidos Relevista Austin Wells República Dominicana Receptor Camilo Doval República Dominicana Relevista Amed Rosario República Dominicana Utility Jazz Chisholm Jr. Gran Bretaña Segunda Base Brendan Beck Gran Bretaña Lanzador Elmer Rodríguez Puerto Rico Lanzador Fernando Cruz Puerto Rico Relevista José Caballero Panamá Infielder Harrison Cohen Israel Relevista

Más contenido de los New York Yankees