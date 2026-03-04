¿Cuántos partidos será suspendido Johan Rojas en la MLB por el uso de sustancias prohibidas?

Johan Rojas se quedó con sus maletas hechas para viajar con República Dominicana al Clásico Mundial. El jardinero de los Philadelphia Phillies enfrenta una suspensión de 80 juegos por violar la política de la MLB en cuanto al consumo de sustancias para mejorar el rendimiento.

De hecho, Rojas tenía previsto hacer el viaje hacia República Dominicana para participar en los dos compromisos amistosos ante los Detroit Tigers previos al debut del equipo dirigido por Albert Pujols este viernes ante Nicaragua.

El patrullero se quedó en el complejo primaveral de los Phillies, ya que recibió la noticia de su suspensión. Jon Heyman, de MLB Network, publicó que el jugador había sido suspendido por utilizar una sustancia para mejorar su físico.

El jugador de 25 años de edad está apelando el resultado de la prueba, por lo que su suspensión no se ha hecho oficial aún. De inmediato, Nelson Cruz, gerente del equipo dominicano, anunció que Rojas no iba a participar en el Clásico por "razones personales".

Como sustituto para Rojas, República Dominicano encontró al veterano de ligas invernales Junior Lake, de 35 años de edad, quien cumplirá la función de quinto jardinero del equipo quisqueyano.

Los titulares de los jardines son Juan Soto, Julio Rodríguez y Fernando Tatís Jr., mientras que Oneil Cruz y Lake serán los patrulleros suplentes que tendrá a su disposición Pujols.

Rojas es el segundo jugador que da positivo en sustancias prohibidas justo antes de comenzar el Clásico Mundial. Jurickson Profar, de los Braves y Países Bajos, fue suspendido por 162 encuentros, tras reincidir en el consumo de medicamentos para mejorar el rendimiento.

Rojas era una pieza interesante para Pujols ya que puede ocupar cualquier posición del outfield, como lo ha hecho en sus tres temporadas que tiene en la MLB. En 2025, el patrullero dejó promedio de .224 con un jonrón y 18 carreras remolcadas, en apenas 71 compromisos disputados.

República Dominicana se estrenará en el torneo este viernes ante la representación de Nicaragua, por el Grupo D del evento. En ese compromiso, tendrán a la estrella de los Philadelphia Phillies, Cristopher Sánchez, en la lomita para medirse a los bates centroamericanos.

El grupo lo completan Venezuela, Países Bajos e Israel. Si sale todo de acuerdo a lo planeado, Dominicana no tendrá problema en inscribir su nombre en los cuartos de final del evento y así borrar la decepción de 2023, cuando quedaron eliminados en la primera ronda.

