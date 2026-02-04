Cubano que firmó con los Yankees decide no jugar con Cuba en el Clásico Mundial

Ernesto Martínez Jr. en definitiva no estará con Cuba en el Clásico Mundial de Beisbol. El jardinero firmó un contrato de ligas menores con los New York Yankees y prefirió mantenerse enfocado en el Spring Training, antes que sumarse a su selección.

El jugador de 26 años de edad, que viene de jugar con las Estrellas Orientales en la liga invernal de República Dominicana, jugó todo el año en Triple A con la organización de los Milwaukee Brewers en 2025, con promedios de .255, 6 jonrones y 40 carreras remolcadas en 80 juegos.

Con Milwaukee pasó ocho temporadas en ligas menores, sin poder dar el salto a las Grandes Ligas. Es un bateador de contacto, que utiliza todo el campo para conectar sus batazos, pero que todavía no ha desarrollado la capacidad para ajustarse al pitcheo de la MLB.

En el campo de entrenamiento de los Yankees, buscará ganarse un puesto como quinto jardinero del equipo, aunque será muy complicado con Spencer Jones y Jasson Domínguez en el equipo.

Todo indica que comenzará el año en Triple A y estará atento a cualquier llamado desde las Grandes Ligas. Mientras tanto, Cuba se queda sin otro bateador interesante, que podía darle estabilidad al equipo en los jardines.

Como ha sucedido con casi todos los equipos latinos, las ausencias son complicadas de sortear y eso aumenta las posibilidades de equipos que van completos como Japón y Estados Unidos, los finalistas de la edición 2023 del Clásico Mundial.

Yankees atentos al Clásico Mundial de Beisbol 2026

Los Yankees encenderán el televisor para ver el Clásico, sobre todo porque su capitán, Aaron Judge, también es el líder del conjunto estadounidense. El relevista Francisco Cruz se sumó al equipo de Puerto Rico y el receptor Austin Wells está negociando para ver si puede representar a República Dominicana en la cita que comenzará en marzo.

Mientras el Clásico Mundial se desarrolla, el cuerpo técnico de los Yankees debe solucionar algunas cosas en su equipo, sobre todo con la rotación de abridores, ya que Gerrit Cole y Clarke Schmidt, dos brazos sumamente importantes, comenzarán el año en la lista de lesionados.

Los Yankees no se han movido mucho en el mercado de invierno. Salvo la renovación de Cody Bellinger, el equipo gerenciado por Brian Cashman ha sido algo tímido, en comparación a otras organizaciones que han tenido mucha más acción con sus adiciones para la temporada 2026.

