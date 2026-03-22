Las declaraciones de Randy Arozarena avergonzado por sus palabras contra Cal Raleigh

El ambiente en los Seattle Mariners parece haber vuelto a la normalidad tras aquel episodio de tensión en el pasado Clásico Mundial entre dos de sus figuras, Randy Arozarena y Cal Raleigh, justo cuando el club del estado de Washington se prepara para el inicio de la nueva temporada de MLB.

Ambos peloteros coincidieron recientemente en el ascendente torneo de selecciones, donde defendieron a México y Estados Unidos, respectivamente. De hecho, en el juego de la fase de grupos entre las citadas novenas nacionales se produjo una situación incómoda en el plato, dado que el estelar catcher ignoró el intento de saludo de mano del jardinero cubano-mexicano, lo que generó molestia pública en este último.

No en vano, Arozarena reaccionó con dureza tras aquel partido, dejando ver su frustración con palabras que no pasaron desapercibidas en los medios de comunicación. “Se lo quiero decir a lo cubano, lo que tiene que hacer (Raleigh) es irse por casa de la pi..., a lo mexicano: que se vaya para casa de la ver... Y en inglés: El 'good to see you' que me dijo, que se lo meta en el cu...".

Sin embargo, con el paso de los días y el regreso a los Entrenamientos Primaverales, el Novato del Año de la Americana en 2021 optó por rebajar la tensión y dar un paso al frente para cerrar el episodio.

Cal Raleigh refuses to shake hands with his Mariners teammate Randy Arozarena pic.twitter.com/YpTxhHmH9P — Jomboy Media (@JomboyMedia) March 10, 2026

"Entiendo que, con el Opening Day a pocos días, no quiero que esto sea una distracción. Cal y yo hemos hablado y me disculpé por lo que dije después de ese juego. Nada en el Clásico Mundial cambia el hecho de que somos hermanos y compañeros de equipo. Es familia y ambos estamos enfocados en ayudar a los Mariners a ganar la Serie Mundial", dijo el caribeño a través de un comunicado.

El gesto del seleccionado a dos All-Star de Grandes Ligas fue bien recibido dentro del clubhouse, y también por el propio Raleigh, quien minimizó lo ocurrido y dejó claro a la agencia AP que la relación con el antillano sigue intacta. "Hablamos del tema y todo salió bien. Randy sabe que lo quiero, que es como un hermano y que eso ya es cosa del pasado. Ninguno de los dos le da más importancia. Lo lamentamos, pero hemos llegado a un buen punto y estamos contentos de estar aquí".

Desde su llegada a Seattle a mediados del 2024, Arozarena ha construido una sólida relación con el propio Raleigh, aunado a formar una notable mancuerna ofensiva en beneficio de una organización que quedó a un triunfo de avanzar a la Serie Mundial en 2025.

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