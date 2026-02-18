Ranking MLB: 5 favoritos al Cy Young de la Liga Nacional en la temporada 2026

¿La Liga Nacional tiene a los mejores lanzadores abridores de la actualidad? Puede ser y es por ello que desde ahora, que apenas se están iniciando los campos de entrenamiento de la MLB, surge el debate sobre cuál será el ganador del premio Cy Young en 2026.

A diferencia de la Liga Americana, donde el favorito Tarik Skubal está un escalón por encima de los demás, en el viejo circuito parece haber un poco más de competencia, aunque Paul Skenes, joya de los Pirates, parte como un candidato de peso.

Esta semana arrancan los partidos de exhibición previos a la temporada 2026 y los aficionados estarán muy pendientes de la actuación de sus lanzadores favoritos. Este año tendremos de nuevo a Shohei Ohtani lanzando a tiempo completo y también aparece entre los candidatos a ganar el galardón al mejor lanzador del año, uno de los pocos trofeos que no ha ganado en su carrera.

Ohtani no lanzará en el Clásico Mundial con Japón para preservar su brazo y estar en la rotación desde principio de temporada, algo que no sucedió el año pasado. Eso también lo hace estar entre los favoritos a llevarse el premio.

Sin embargo, son muchos los lanzadores que tienen oportunidad de ganar la estatuilla. A continuación, los cinco candidatos más fuertes, según los pronósticos especializados de la MLB.

5. Yoshinobu Yamamoto

Hasta la fecha, ningún lanzador japonés ha ganado el Cy Young en las Grandes Ligas y si hay alguien que puede romper ese paradigma, parece ser el as de Los Angeles Dodgers, Yoshinobu Yamamoto. Viene de su mejor campaña en las Grandes Ligas, con efectividad de 2.49, en 173.2 entradas, con récord de 12 victorias y 8 derrotas. El nipón estará con su país en el Clásico Mundial y después del torneo se incorporará de una vez a los Dodgers, para ser el abridor del equipo en el Opening Day. En 2025 ponchó a 201 contrarios y dio 55 boletos. Hasta ahora tiene dos temporadas en Grandes Ligas, con 2.66 de efectividad en ese lapso.

4. Logan Webb

Los San Francisco Giants esperan que en 2026 salga la mejor versión de Logan Webb, llamado a ser su abridor del Opening Day y con la experiencia que ya ha acumulado en sus siete años de experiencia en las Grandes Ligas. El año pasado terminó con récord de 15 y 11, en 34 aperturas y fue el lanzador con más innings en la Liga Nacional con 207.0 entradas. Dejó efectividad de 3.22, con 46 boletos y 224 ponches, récord también del viejo circuito en 2025.

3. Chris Sale

La experiencia de Chris Sale será clave para comandar la rotación de los Atlanta Braves en 2026. El lanzador con 15 años de experiencia en la MLB viene de una temporada extraordinaria, con efectividad de 2.58 en 125.2 innings lanzados. Las lesiones afectaron un poco la cantidad de episodios que lanzó a lo largo del año, pero se espera que pueda estar saludable y ayudar a los Braves a clasificar a la postemporada. Tiene un Cy Young (2024) en su carrera y quiere aumentar su cuenta.

2. Zack Wheeler

De no ser por Paul Skenes, Zack Wheeler hubiese ganado el premio Cy Young en la temporada 2025. Tiene tres invitaciones al Juego de Estrellas en su carrera y un Guante de Oro, pero en su vitrina todavía falta el máximo premio que puede recibir un lanzador. El derecho dejó efectividad de 2.71, con 195 ponches y 33 boletos en 149.2 entradas lanzadas. Es un lanzador acostumbrado a la presión, que viene mejorando año tras año y está listo para conquistar un galardón de esas características.

1. Paul Skenes

El niño maravilla del pitcheo de Estados Unidos. El lanzador de los Pittsburgh Pirates es ahora mismo el gran candidato a ganar el Cy Young, como lo hizo en 2025. En apenas su segunda temporada en las Grandes Ligas, el derecho conquistó el galardón, gracias a una efectividad de 1.97, la más baja del beisbol, con 216 ponches y 42 boletos en 187.2 entradas lanzadas. Su recta que sobrepasa las 100 millas por hora combinada con sus pitcheos quebrados lo convierten en toda una pesadilla para los bateadores.

