¿Dónde y cómo comprar la camiseta y gorra de Puerto Rico del Clásico Mundial de 2026?

Puerto Rico todavía tiene la espina clavada de haber llegado a dos finales del Clásico Mundial de Béisbol sin poder haber levantado el trofeo. A partir de marzo de este año tendrán otra oportunidad, cuando se realice la sexta edición del máximo torneo de selecciones de beisbol.

La escuadra boricua albergará el Grupo A, donde competirán con las selecciones de Cuba, Canadá, Panamá y Colombia. Se puede decir que es un grupo accesible para los locales y que parten como favoritos para llevarse el grupo.

El estadio Hiram Bithorn será por cuarta ocasión sede del Clásico Mundial, después de recibir el evento en 2006, 2009 y 2013. Los aficionados en la isla están muy emocionados y deseosos de vestirse con los colores de Puerto Rico cuando arranque la justa.

A continuación, todos los detalles para adquirir la mercancía oficial de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Francisco Lindor es el jugador favorito de los aficionados de Puerto Rico | Megan Briggs/GettyImages

¿Dónde se puede comprar la camiseta de Puerto Rico en tiendas físicas?

La colección para el Clásico Mundial 2026 de Puerto Rico Rico ya está disponible en las sucursales de las Empresas Julián Isabela, que tienen un gran número de tiendas por todo el país caribeño.

También se pueden adquirir en Peligros Sports, una reconocida tienda en la isla de ropa deportiva que tienen sede en Estados Unidos y Puerto Rico.

¿Dónde se puede comprar la camiseta de Puerto Rico en Internet?

En Puerto Rico y Estados Unidos está la opción de adquirir la mercancía oficial del equipo boricua para el Clásico Mundial de Beisbol a través de MLB.com, en su apartado dedicado para el Clásico Mundial de Beisbol.

También en la reconocida web Amazon y en New Era Cap pueden conseguir los productos de Puerto Rico para el torneo de selecciones.

¿Cuál es el precio de la camiseta de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

Las gorras oficiales de Puerto Rico, fabricadas por New ERA, tienen un costo aproximado de $40, mientras que las camisetas varían dependiendo del modelo, llegando hasta los $120 para la oficial que utilizan los jugadores, mientras que la replica autorizada tiene un valor de $90.

Se consiguen modelos para niños, mujeres y caballeros y el precio varía, dependiendo de la talla. Los jugadores favoritos en ediciones pasadas han sido Francisco Lindor y Yadier Molina.

Para el 2026, Puerto Rico tiene un equipo interesante, que puede pelear por el campeonato nuevamente aprovechando la ventaja de comenzar como local.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol