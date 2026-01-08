¿Dónde y cómo comprar la camiseta y gorra de Puerto Rico de la Serie del Caribe de 2026?

Puerto Rico fue junto con Venezuela los últimos países de la Confederación del Caribe en utilizar uniformes con los colores y nombre del país en la Serie del Caribe, después de pasar años usando la indumentaria del equipo campeón de su liga.

Aunque fue un proceso lento para estos dos países, se unieron a la dinámica de México y República Dominicana, quienes siempre utilizan uniformes con los colores de sus banderas. Aunque es una competencia de clubes, estos equipos representan las ligas invernales de estas naciones,

La camiseta de los boricuas, con el Puerto Rico en el pecho, ha sido una de las más alabadas en los últimos años, por sus colores vivos y su diseño moderno. Los artistas también se han unido a la tendencia y han comprado la camiseta de su país para llevarla con mucho orgullo.

Los aficionados que se preparan para la próxima Serie del Caribe, que se jugará en Guadalajara, México, del 1 al 7 de febrero, todavía tienen tiempo para vestirse de los colores de Puerto Rico.

¿Dónde se puede adquirir la camiseta de Puerto Rico en tiendas físicas?

La colección para la Serie del Caribe 2026 de Puerto Rico ya están disponibles en las sucursales de las tiendas AC Sports, que tienen un convenio con la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) para la venta y comercialización de productos oficiales.

También se pueden adquirir en Peligros Sports, una reconocida tienda en la isla de ropa deportiva.

El uniforme de Puerto Rico es uno de los más bonitos del torneo caribeño | NurPhoto/GettyImages

¿Dónde se puede adquirir la camiseta de Puerto Rico en la web?

En Puerto Rico y en los Estados Unidos está la opción de adquirir la mercancía oficial del equipo boricua para la Serie del Caribe a través de Amazon, uno de los líderes en venta de mercancía a nivel mundial a través de internet.

También en la web oficial de algunos equipos de la Liga Roberto Clemente están disponibles los uniformes, a la espera de quién será el campeón de esta temporada 2025-2026.

¿Cuál es el costo de la camiseta de Puerto Rico para la Serie del Caribe 2026?

Las gorras oficiales de Puerto Rico, fabricadas por New ERA, tienen un costo aproximado de 40 $ , mientras que las camisetas varían dependiendo del modelo, llegando hasta los 120$ para la oficial que utilizan los jugadores mientras que la replica autorizada tiene un valor de 90 $.

Se consiguen modelos para niños, mujeres y caballeros y el precio varía dependiendo de la talla.

