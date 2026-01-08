¿Es México favorito para ganar la Serie del Caribe de 2026?

La Serie del Caribe de 2026 llegará en un momento inusual para el béisbol invernal de la región, lo que, paradójicamente, coloca a México en buena posición a fin de alzarse con la corona.

En un principio, el clásico latinoamericano estaba programado para celebrarse en Venezuela, pero problemas extradeportivos relacionados a la crisis socio-política y de seguridad que atraviesa el país sudamericano, llevaron a ligas miembro de la CBPC (Confederación de Béisbol Profesional del Caribe), principalmente las de Puerto Rico y República Dominicana, a anunciar que no viajarían a Caracas.

Ante dicho panorama de incertidumbre, la Confederación decidió mover el tradicional certamen al Estadio Panamericano de Jalisco, en las afueras de Guadalajara. En consecuencia, México llega a una Serie del Caribe que se realizará del 1 al 7 de febrero próximo con varias cartas a su favor, motivo por el que la expectativa de los fanáticos aztecas crecerá en las siguientes semanas.

México estará entre los candidatos a ganar la Serie del Caribe de 2026 | Norte Photo/GettyImages

El factor local

La localía es un argumento determinante en competencias cortas como la Pequeña Serie Mundial de Latinoamérica. En efecto, accionar en casa no sólo brinda la ventaja de conocer profundamente el terreno y las condiciones climáticas; también se saca provecho de contar con el respaldo incondicional de la afición.

Asimismo, la motivación interna es un ingrediente que no debe subestimarse. Pues México jugará frente a su apasionado público, sin un título regional desde hace una década, así que puede encontrar el impulso emocional necesario que se traduzca en un rendimiento superior en momentos clave del torneo.

¿Cuántos equipos tendrá México en la Serie del Caribe de 2026?

Por si fuera poco, la ventaja de actuar en casa se tendría que magnificar, sobre el papel, para los aztecas, debido a una circunstancia inédita: dicho país contará con dos equipos en la contienda caribeña; el campeón y subcampeón de la LMP (Liga Mexicana del Pacífico), que se denominarán México Rojo y México Verde.

Hay que acotar que la LMP aún está en plena disputa de sus playoffs entre ocho clubes; unos de alto nivel y tradición como Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Obregón, Águilas de Mexicali, Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco, sumado a Jaguares de Nayarit, Cañeros de Los Mochis y Algodoneros de Guasave.

Es evidente que la doble representación de la cual gozará México incrementarás las probabilidades matemáticas de conseguir la corona latinoamericana, aunado a elevar la expectativa y motivación de los fanáticos locales a lo largo de la semana de acción.

Equipo competitivo

Además, la historia reciente demuestra que los elencos mexicanos no están en la Serie del Caribe en condición de simples participantes. Es cierto que no logran el título desde 2016, pero han sido protagonista constantes, exhibiendo capacidad de competir cabeza a cabeza con las potencias del área.

Sin ir muy lejos, los Charros de Jalisco resultaron finalista de la edición de 2025, en Mexicali, al margen de haber perdido el duelo decisivo a manos de los quisqueyanos Leones del Escogido.

¿La ausencia de Venezuela beneficia a México en la Serie del Caribe de 2026?

Otra razón por la que México asoma entre los principales candidatos, junto a la representación de República Dominicana, en la venidera edición de Serie del Caribe, es el contexto mismo.

El traslado de sede y la incertidumbre de algunas selecciones tradicionales, más la ausencia de la siempre peligrosa Venezuela, ganadora del 2024, permite que quede un vacío el cual alguna nación aprovechará. Y quién mejor que un México que tendrá margen de maniobra y estará apoyado en el caliente público que dirá presente en el Estadio Panamericano de los Charros.

