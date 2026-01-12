¿Dónde y cómo comprar la camiseta y gorra de Venezuela del Clásico Mundial de 2026?

Venezuela tiene una gran legión de aficionados en todo el mundo, que están muy entusiasmados con las posibilidades que tiene su selección en el Clásico Mundial de 2026. El país caribeño está ubicado en el Grupo D y compartirán llave con República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

Jugar en Miami es un aliciente especial para el equipo dirigido por Omar López, ya que en el sur de Florida hay una gran cantidad de inmigrantes venezolanos, que querrán apoyar a su selección en el LoanDepot Park durante el evento, un estadio que repetirá como sede del torneo.

El conjunto vinotinto tiene un equipo balanceado, con la experiencia de jugadores como Salvador Pérez o Eugenio Suárez, combinado con estrellas jóvenes como Jackson Chourio o Ronald Acuña Jr.

Si todos los factores necesarios para conseguir victorias se combinan, Venezuela podría buscar su primera final en el torneo, ya que su mejor actuación fue en el 2009, cuando alcanzaron el tercer lugar, tras caer contra Corea del Sur en semifinales.

Los aficionados venezolanos se preguntan dónde pueden adquirir los productos oficiales de la selección venezolana. A continuación, toda la información.

Acuña Jr. es el jugador preferido de los fanáticos venezolanos | Eric Espada/GettyImages

¿Dónde se puede comprar la camiseta de Venezuela en tiendas físicas?

En la tienda oficial de mercancía del LoanDepot Park se podrá conseguir la indumentaria de Venezuela durante los días de juego del Clásico Mundial de Beisbol. También en las tiendas oficiales New Era en los Estados Unidos se podrán adquirir los uniformes y las gorras del conjunto vinotinto.

En Venezuela, hay tiendas que cuentan con la mercancía venezolana y que tradicionalmente se han dedicado a la venta de artículos de beisbol como Play Off, Sportland , y en las tiendas Dezuca, que son los fabricantes de la camiseta.

¿Dónde se puede comprar la camiseta de Venezuela en Internet?

A través de Internet, se puede comprar en la web oficial de New Era, en el caso de las gorras. En lo que respecta a las camisetas, son comercializadas por Dezuca y también se pueden adquirir por su página web o a través de la plataforma que tienen sus redes sociales.

La camiseta de Ronald Acuña Jr. y de Salvador Pérez son las favoritas por el público venezolano. Todavía existe la duda sobre si José Altuve participará, ya que es otro de los jugadores emblemas del equipo venezolano.

¿Cuál es el precio de la camiseta de Venezuela para el Clásico Mundial 2026?

El precio de la camiseta venezolana varía dependiendo de la edición. La de jugadores tiene un costo aproximado de $120, mientras que hay una réplica oficial que se puede conseguir por $70. La gorra tiene un costo de $40.

