¿Dónde ver la Serie del Caribe de 2026 por Internet legalmente?

Es un hecho que la Serie del Caribe de 2026 se jugará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de Zapopan, en las afueras de Guadalajara, México.

En efecto, el estado de Jalisco albergará la edición número 68 del tradicional torneo entre campeones de los circuitos invernales de béisbol latinoamericano, tras la reubicación de la sede, originalmente prevista en Caracas, Venezuela, y que debió ser cambiada a raíz de temas extradeportivos.

De cualquier manera, no habrá excusas para disfrutar de la acción del venidero clásico caribeño en Internet, siempre de forma legal, y en algún caso, hasta gratuito.

Los combinados de República Dominicana han ganado dos de las últimas tres Series del Caribe | FEDERICO PARRA/GettyImages

¿Cómo ver la Serie del Caribe en Estados Unidos por Internet legalmente?

Para los aficionados que residen en Estados Unidos y quieran seguir cada juego de la Serie del Caribe 2026 de modo autorizado vía online, hay varias opciones, pues los derechos pertenecen a ESPN, que ha extendido su acuerdo con la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) para transmitir el torneo en vivo.

Eso significa que todos los partidos se podrán ver en directo a través de ESPN+, el servicio de streaming de la cadena, y ESPN Deportes, en donde los suscriptores tanto del servicios de streaming como de paquetes de cable o satélite disfrutarán de la cobertura completa del evento desde sus dispositivos conectados.

Entretanto, plataformas populares que ofrecen estos canales en sus paquetes, tal es el caso de Fubo, también permitirán acceder a la transmisión en vivo siempre que el usuario tenga la inscripción correspondiente.

¿Cómo ver la Serie del Caribe en México por Internet legalmente?

En México, país anfitrión del torneo, los aficionados tendrán la posibilidad de apreciar los cotejos en línea mediante la suscripción al canal oficial de YouTube de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El diario El Imparcial agregó que esta alternativa por streaming ha sido empleada en ediciones recientes y permite seguir cada encuentro desde computadores, tablets o teléfonos móviles sin necesidad de una señal de televisión tradicional, siempre que se tenga la membresía habilitada.

¿Cómo ver la Serie del Caribe en el resto de Latinoamérica por Internet legalmente?

Los seguidores del béisbol caribeño en Puerto Rico y en la República Dominicana también cuentan con opciones legales de transmisión en línea, ya que las señales deportivas locales suelen ofrecer streaming online de los partidos a través de sus portales y aplicaciones oficiales, que complementan la cobertura televisiva clásica y ayuda a los usuarios a seguir el desarrollo de la Serie del Caribe desde cualquier lugar de esos países.

Vale acotar que aunque los derechos digitales específicos pueden variar cada año, lo habitual es que estas plataformas permitan ver los duelos del evento caribeño en directo dentro de sus territorios, con una suscripción activa a su servicio de señal o mediante apps.

Por último, la CBPC dispone de una aplicación oficial de la Serie del Caribe que los aficionados pueden descargar gratis para acceder a información adicional del torneo, igual que a las estadísticas en tiempo real, noticias y, en algunos casos, enlaces a las transmisiones oficiales o resúmenes post-partido, complementando de gran forma dicha experiencia.

