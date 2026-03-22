La dura respuesta de Derek Jeter a Aaron Judge tras el Clásico Mundial de Béisbol

Las recientes declaraciones de Aaron Judge han encendido el debate en el mundo del béisbol, en relación al impacto del Clásico Mundial y la diferencia con la Serie Mundial de MLB.

El jardinero y capitán de los New York Yankees puso en valor la intensidad y el ambiente del torneo internacional, generando una fuerte reacción tanto en aficionados como en figuras históricas de la disciplina, incluyendo otra gloria de los Bombarderos del Bronx, Derek Jeter.

"Diría que el Clásico ha sido más importante que la Serie Mundial", declaró Judge a la prensa que cubría el evento en la previa a una final en la que Estados Unidos terminaba cayendo ante Venezuela. "Con el apoyo de la afición de aquí y la que tuvimos contra México, es más grande y mejor que la Serie Mundial en la que participé (2024). La pasión que estos fans demuestran al representar a su país y al apoyar a algunos de sus jugadores favoritos, no tiene comparación".

Derek Jeter gives his opinion on the magnitude of the World Series vs. the WBC.



Despite Aaron Judge, who's played in a World Series, saying a couple days ago that 'it's bigger and better than the World Series.' 🗣️ pic.twitter.com/SCeoQKm7l5 — theScore (@theScore) March 17, 2026

Las palabras del tres veces MVP de la Liga Americana no tardaron en viralizarse, provocando una oleada de críticas en redes sociales, dado que numerosos seguidores del béisbol cuestionaron su postura. Parte del malestar se debe a que muchos interpretaron las declaraciones del seleccionado a siete All-Star como una desvalorización de la batalla cumbre de Major League Baseball, la cual todavía no logra ganar a pesar de ser parte de una de las nóminas más poderosas; la del Bronx.

Eso sí, el debate escaló a otro nivel cuando Jeter, voz autorizada dentro de la historia de los Yankees, opinó en Fox acerca de lo señalado por El Juez. "Creo que quienes dicen que el Clásico Mundial de Béisbol es más grande que la Serie Mundial nunca han jugado una Serie Mundial", comentó con ironía el ganador de cinco anillos de MLB con los neoyorquinos. "Creo que la gente siempre intenta comparar, pero son cosas completamente diferentes".

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown también subrayó la dificultad que implica conquistar una Serie Mundial, destacando el largo recorrido de 162 encuentros de ronda regular y una exigente postemporada como elementos diferenciadores frente a la ascendente justa de naciones.

Por otro lado, el rendimiento de Judge en la final tampoco ayudó a rebajar las críticas, considerando que el Team USA cayó 3-2 ante Venezuela, mientras que el fuerte cañonero falló en sus cuatro turnos, con tres ponches incluidos.

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