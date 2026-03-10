Eduardo Rodríguez fue anunciado como abridor de Venezuela contra República Dominicana

El veterano lanzador zurdo Eduardo Rodríguez, de los Arizona Diamondbacks, finalmente será el abridor de Venezuela en el esperado encuentro ante República Dominicana de este miércoles 11 de marzo, por la última jornada del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol.

De acuerdo con el periodista Daniel Álvarez, quien cubre la actuación de Venezuela en el Clásico, el manager del elenco venezolano anunció a Rodríguez después de la victoria de su selección 4 carreras por 0 sobre Nicaragua.

Mientras República Dominicana había anunciado a Sandy Alcántara desde antes de iniciar el torneo, el cuerpo técnico venezolano había sido muy cauteloso con su rotación. Aunque había posibilidades de que Ranger Suárez subiera al montículo, después de enfrentar a Países Bajos en el primer juego, el manager López se decantó por Rodríguez para el difícil desafío ante los quisqueyanos.

De 32 años de edad, Rodríguez tiene experiencia de 10 temporadas en las Grandes Ligas y viene de una campaña de altibajos con Arizona. El zurdo dejó efectividad de 5.02 en 154.1 entradas lanzadas, con 143 ponches y 60 boletos, con récord de 9 victorias y 9 derrotas.

Rodríguez no ha visto acción en esta edición del torneo y ha sido guardado para tomar la pelota en el duelo que definirá al ganador del Grupo D, ya que ambos países llegarán a este partido con 3 victorias sin derrotas.

El ganador se medirá con Corea del Sur en los cuartos de final del campeonato, mientras que al perdedor le tocará medirse con el tres veces campeón del evento, Japón.

Venezuela tendrá también disponible al veterano Antonio Senzatela, quien podría hacer las veces de relevista largo en este compromiso. El derecho no ha lanzado aún en el campeonato.

Rodríguez, por su parte, ha sido un lanzador con tendencia a las lesiones a lo largo de su carrera. Comenzó su trayectoria en las mayores con los Boston Red Sox y también vistió la camiseta de los Detroit Tigers, antes de llegar a Arizona antes de la temporada del 2024.

En su carrera en la MLB, Rodríguez tiene efectividad de 4.19, con récord de 94 y 66, 1297 ponches y 455 boletos en 1304.2 entradas de labor. Quizás su experiencia fue clave en la decisión del manager venezolano, pues enfrentará a la que es considerada la mejor ofensiva de todo el campeonato.

El encendido Junior Caminero, el poderoso Vladimir Guerrero Jr., el talentoso Juan Soto y el habilidoso Fernando Tatís Jr. se medirán a los envíos del zurdo de Venezuela.