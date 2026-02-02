Edwin Díaz será el cerrador de Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026

Tras una semana en la que la selección de Puerto Rico recibió pésimas noticias sobre la participación de estrellas como Francisco Lindor y Carlos Correa en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, este lunes se despertó con una que quizás cambie el ánimo en la isla: Edwin Díaz, el nuevo cerrador de Los Angeles Dodgers, estará con el equipo en la cita que inicia en marzo.

Díaz, quien sufrió una ruptura del tendón rotuliano de la rodilla derecha en aquella edición de 2023, parece haber tenido el visto bueno del seguro, ese que ha azotado de forma cruel al roster que tendrá Yadier Molina.

Cabe recordar que Díaz firmó con los Dodgers un pacto de tres años y 69 millones de dólares garantizados, cobrando $17.000.000 en 2026, mientras que su sueldo subirá hasta los $26.000.000 millones tanto en 2027 como en 2028.

It's been confirmed that Edwin Diaz will be Puerto Rico's closer in the World Baseball Classic, per @primerahora pic.twitter.com/Oep5qjXfwu — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 2, 2026

La lesión de Díaz en aquel Clásico Mundial ocurrió el pasado 15 de marzo de 2023, mientras celebraba en el montículo junto a sus compañeros de la selección de Puerto Rico tras asegurar la victoria 5-2 frente a la República Dominicana y avanzar a los cuartos de final. Debido a la gravedad de la lesión, tuvo que ser operado al día siguiente y se perdió toda la temporada 2024 de las Grandes Ligas con los Mets de Nueva York.

Díaz se despidió del Clásico con dos entradas trabajadas con cuatro ponches, un hit permitido, un salvado y efectividad inmaculada (0.00). En su última aparición, lanzó una novena entrada perfecta con tres ponches consecutivos frente a Ketel Marte, Jean Segura y Teoscar Hernández para sellar la clasificación de su equipo.

¿Cuáles fueron sus números en la temporada de 2025 en MLB?

Díaz demostró en 2025 ser uno de los mejores relevistas de las Grandes Ligas, no en vano fue invitado al Juego de Estrellas con el uniforme de los Mets.

El derecho de 31 años de edad dejó 1.63 de efectividad con 98 ponches, 21 boletos, 2.28 de FIP, 0.874 de WHIP y 28 salvados en 66.1 innings de trabajo.

¿Cómo es en detalle su contrato con los Dodgers?

MLB.com reportó semanas atrás que los Dodgers y Díaz completaron un pacto de tres años y 69 millones de dólares garantizados. De igual forma, el acuerdo incluye una opción del club angelino por 6.5 millones de dólares para la zafra de 2029.

Cobrará $17.000.000 en 2026, mientras que su sueldo subirá hasta los $26.000.000 millones tanto en 2027 como en 2028. El cerrador también logró un bono de 9 millones de dólares por estampar su rúbrica con los bicampeones defensores de MLB.

