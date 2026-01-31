Puerto Rico considera abandonar el Clásico Mundial por las bajas de sus estrellas

Puerto Rico amaneció con la noticia de que Francisco Lindor no recibió la aprobación del seguro para participar en el Clásico Mundial. La Federación de Béisbol del país está decepcionada por las decisiones sobre sus estrellas y están considerando no participar en el torneo.

Así lo dejó saber el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, en entrevista con Jay Fonseca, en la que lamentó las ausencias de peloteros como Lindor, Carlos Correa, José Berríos, Yacksel Ríos, Jovani Morán y Víctor Caratini.

“Entrego la lista el 3 de diciembre con 35 nombres y me escribes a mí el 30 de enero, a las 5:00 p.m., para decirme que estos jugadores no pueden jugar, cuando tengo hasta el día 3 de febrero para confeccionar mi equipo”, dijo Quiles, en la entrevista.

“Y todavía están en evaluación Edwin Díaz y Fernando Cruz”, dijo Quiles, quien ya había recibido las bajas de otros peloteros como Kike Hernández, Emilio Pagán y Alexis Díaz.

“Entiendo que quienes están boicoteando y poniendo el pie son los dueños de equipos. Y ante eso, estamos considerando que si nuestros jugadores no van a participar y no podemos competir en igualdad de condiciones, estamos contemplando no participar en el Clásico. Vamos a ver qué pasa en estos días, pero esa es una decisión casi, casi tomada. Por dignidad”, añadió Quiles.

La situación de Lindor parece haber sido la gota que rebasó el vaso. El jugador de los New York Mets estaba llamado a ser el capitán de Puerto Rico y fue anunciado por MLB, pero este viernes se anunció que no había recibido el seguro para participar.

“El Clásico falló. Si sabes de primera mano que no le van a dar permiso a Lindor, cuando ellos mismos anunciaron el pasado 14 de abril que Lindor iba a ser el capitán del equipo. Y ahora, el 30 de enero, dices que no puede”, añadió el directivo.

En un comunicado, la Asociación de Peloteros de la MLB explicó el caso de Lindor. "Debido al procedimiento de limpieza que Francisco Lindor tuvo en su codo derecho a principios de esta pretemporada, no participará con el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026", decía el comunicado de la MLBPA. "Francisco está obviamente decepcionado de no poder participar. Sin embargo, debido a las restricciones de seguro del WBC, no es elegible para jugar en los partidos del torneo. Participará plenamente en todas las actividades del entrenamiento de primavera (Spring Training)".

