Elly De La Cruz aclara por qué no jugará con República Dominicana en el Clásico Mundial

República Dominicana tendrá grandes ausentes en el Clásico Mundial de 2026. Como otras naciones latinas, el tema de los seguros, sumado a problemas personales y decisiones de organizaciones, han hecho que el equipo dirigido por Albert Pujols tenga ciertas bajas para el campeonato.

Sin embargo, una de las que más se habla es la de Elly De La Cruz, el campocorto de los Cincinnati Reds, a quien muchos veían como el campocorto titular de Dominicana en el torneo de selecciones.

De la Cruz manifestó que tenía serios deseos de participar en el Clásico Mundial de Béisbol. Sin embargo, terminó el año en la lista de lesionados, no le fue aprobado el seguro para jugar y su organización le pidió que se mantuviera en el Spring Training para cuidar su salud.

"Yo estaba entusiasmado. Quería jugar de verdad, pero hablé con el equipo y me dijeron que, como terminé con una lesión, lo mejor era quedarme preparándome para estar listo para la temporada", comentó el campocorto para ESPN.

De La Cruz se suma a las sentidas bajas dominicanas de José Ramírez, Rafael Devers, Framber Valdez, Teoscar Hernández, Marcell Ozuna, Eury Pérez, entre otros jugadores estelares.

Geraldo Perdomo, de los Arizona Diamondbacks, está llamado a ser el campocorto titular de República Dominicana en el Clásico, ante la ausencia del jugador de los Cincinnati Reds.

De La Cruz bateó en 2025 pasa .264 con 166 hits, 22 jonrones y 86 carreras impulsadas. El campocorto dominicano anotó 102 carreras, conectó 31 dobles y 7 triples, logrando un OPS de .776.

Es uno de los pocos jugadores del campocorto en las Grandes Ligas que puede combinar las cinco herramientas, con velocidad, poder, bateo para promedio, defensa y brazo. Además, es un pelotero llamado a liderar al equipo de Cincinnati en los próximos años.

El quisqueyano tiene tres temporadas en las Grandes Ligas, de las cuales ha participado en dos en el Juego de las Estrellas. A sus 24 años de edad seguramente tendrá la oportunidad de representar a su país en otras ediciones del torneo, pero ahora debe atender el llamado de su organización.

Varios equipos en el Clásico han sufrido bajas importantes. Por ejemplo, Venezuela no tendrá a José Altuve, Pablo López o Pablo López, mientras que Puerto Rico jugará sin Javier Báez, Carlos Correa y Francisco Lindor.

