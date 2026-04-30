El email con el que Alex Cora se despidió de la organización de los Boston Red Sox

Alex Cora puso fin a su ciclo con los Boston Red Sox, dejando como gran legado la corona de 2018 tras firmar la campaña más dominante en la historia de la franquicia. Aunque los años posteriores estuvieron marcados por la irregularidad, el estratega boricua se despide consolidado en la élite de los dirigentes en la MLB.

Cora fue despedido tras un inicio de temporada de 10 victorias y 17 derrotas. Lo más impresionante es que fue sacado de su cargo junto con todo su cuerpo técnico, a excepción de Jason Varitek, que cambió de puesto en la organización una vez despidieron al manager puertorriqueño.

Después de ser despedido, Cora se tomó una foto con todo su cuerpo técnico y la subió a sus redes sociales, como muestra de agradecimiento y respaldando la labor de cada uno de ellos. Sin embargo, también escribió unas líneas en una email para despedirse del equipo.

El e-mail con el que Alex Cora se despidió de la organización de los Red Sox:



“Buenos días. Quería tomarme un momento antes de regresar a casa para agradecerles.



Ser parte de esta organización ha significado mucho para mí. Como jugador y como manager.



Como siempre les digo a… pic.twitter.com/vxGFBWHS1d — La Nación Red Sox (@lanacionboston) April 29, 2026

“Buenos días. Quería tomarme un momento antes de regresar a casa para agradecerles. Ser parte de esta organización ha significado mucho para mí. Como jugador y como manager. Como siempre les digo a los agentes libres, me alegra que mis hijos hayan crecido aquí. Es único, especial y mágico. Gracias por tratarme con respeto y, lo más importante, por aceptarme como AC. Estoy agradecido por esta experiencia, me hizo mejor persona", comenzó Cora en su misiva.

"Estamos felices de tener el tiempo para ser padres a tiempo completo, esa es la verdad, pero también estamos decepcionados de que no terminamos el trabajo. Respeto la dirección que está tomando la organización. Muchas personas talentosas ayudarán a lograr el objetivo final, tener otro desfile en barco pato", agregó Cora.

"Gracias por el trabajo duro, las noches sin dormir, el profesionalismo y el esfuerzo para ayudarme a liderar esta gran organización. Una última cosa, sigan apareciendo todos los días y no den por sentada la experiencia de Fenway, su lugar de trabajo es el mejor del mundo. Gracias, AC”, cerró el dirigente de 50 años de edad.

Trevor Story, uno de los veteranos del equipo, mostró respaldo para Cora esta semana. "Nos apoyó incondicionalmente todos los días", dijo Story. "Fue muy honesto con los jugadores, se sacrificó por nosotros e hizo todo lo que se le puede pedir a un manager y más. No puedo expresar lo agradecido que estoy de haber jugado para él. Sí, le tengo mucho cariño".

Bajo la dirección de Alex Cora, los Red Sox dejaron un récord de 619 victorias y 541 derrotas. El legado del manager puertorriqueño destaca por el campeonato de la Serie Mundial en 2018, además de haber llevado al equipo a la ALCS en 2021 y de asegurar un pase como comodín en 2025.

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