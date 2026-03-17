La emotiva reacción de José Altuve tras el pase de Venezuela a la final del Clásico Mundial

José Altuve no pudo estar con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, pero eso no evitó que acompañara a sus jugadores en el loanDepot park de Miami y atestiguara el triunfo 4-2 sobre Italia en las semifinales del evento que organiza la MLB.

El segunda base de los Houston Astros se mostró eufórico tras el pase de su país a la final contra Estados Unidos, en lo que será una especie de revancha tras lo ocurrido en el Clásico pasado en el marco de los cuartos de final.

Altuve levantó sus brazos en señal de alegría en lo que fue una victoria histórica para los dirigidos por el manager Omar López. Recuérdese que el camarero no pudo asistir al torneo con su selección por la negativa del seguro a cubrir su salario de 2026 debido a sus lesiones recientes.

En el marco de los entrenamientos primaverales de los siderales, Altuve dijo que planeaba ir a ver los partidos de Venezuela en Miami, dependiendo del calendario de los Astros. "Compré algunas entradas porque pensé que iba a jugar, para mi familia. Quizás las use", dijo Altuve hace algunas semanas.

Altuve firmó un contrato de 5 años y 125 millones de dólares que lo atará al equipo de Houston hasta 2029. En 2026 ganará 33 millones de dólares y viendo la lesión que sufrió en el Clásico Mundial de 2023, los Astros no quisieron correr el riesgo.

Jose Altuve reacts to the huge Team Venezuela victory 😤#WorldBaseballClassic https://t.co/9VVSWere5Y pic.twitter.com/hrRePEmpfC — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

La fractura en el pulgar derecho que sufrió en la justa de 2023 lo hizo perderse 43 partidos de la campaña regular, algo que no olvidan en Houston. Regresó a mediados de mayo de 2023 y registró una línea ofensiva de .311/.393/.522 con 17 jonrones y 51 carreras impulsadas en 90 partidos.

Por si esto fuera poco, Altuve estuvo lidiando con molestias en el pie derecho durante las últimas dos semanas de la temporada regular de 2025, siendo obligado a pasar por el quirófano.

“Si tuviera la oportunidad me gustaría ir. Ya firmé todos los papeles diciendo que estoy dispuesto a jugar, como lo hice en los dos últimos Clásicos. Siempre es un honor representar a mi país, jugué el último y el anterior, y estoy tratando de hacerlo este también, pero no sé que pase detrás de la escena. Así que espero que todo se aclare y pueda ir”, dijo Altuve en el FanFest de los Astros antes de saber que no iba a poder ponerse la camiseta vinotinto.

Altuve se puso por primera vez la camiseta de Venezuela en el Clásico Mundial de 2017, en el cual participó en los siete partidos del equipo, dejando una línea ofensiva de .259/.286/.259. En el segundo Clásico sufrió al mencionada fractura, por lo que ahora tuvo que apoyar a sus compañeros desde las gradas en Miami.

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