El Equipo Todos Estrellas del Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Venezuela sorprendió al mundo con el título en el Clásico Mundial de Béisbol, después de derrotar a Estados Unidos en la final con marcador 3 carreras por 2. El equipo dirigido por Omar López llegó al torneo sin muchas expectativas y terminó con el trofeo de campeón por primera vez en su historia.

Maikel García, infielder de los Kansas City Royals, fue electo MVP del certamen. Se une a Daisuke Matsuzaka (2006 y 2009), Robinson Canó, Marcus Stroman y Shohei Ohtani como los jugadores en ganar este premio.

Al concluir el torneo, se anunció el equipo ideal del torneo, elegido por un panel global de narradores y periodistas que cubrieron el evento. Fueron seleccionados nueve jugadores de posición y los tres mejores lanzadores del torneo.

A continuación, repasamos el conjunto ideal del Clásico Mundial de Béisbol del 2026.

1. Receptor: Austin Wells, República Dominicana

El jugador de los New York Yankees le dio estabilidad a una posición en la que República Dominicana no suele tener estrellas. Aunque Wells es nacido en Estados Unidos, sus raíces dominicanas le permitieron estar con el equipo dirigido por Albert Pujols. Fue el mejor receptor del torneo, con 2 cuadrangulares y un OPS de 1.086. Quizás el batazo más importante de su carrera fue el cuadrangular con el que sentenció el KO en el séptimo inning de los cuartos de final ante Corea del Sur con un 10-0 en la pizarra.

2. Primera base: Luis Arráez, Venezuela

No podía ser otro que Luis Arráez. Aunque también defendió la segunda base, el jugador de los San Francisco Giants se creció en los momentos importantes y tuvo otro gran torneo. Terminó con .308 de promedio, OPS de 1.059, 10 impulsadas y dos cuadrangulares. Su paciencia en el plato fue clave para que Venezuela celebrara su primer título. El ganador de tres títulos de bateo en la MLB volvió a demostrar que es uno de los mejores bateadores del juego.

3. Segunda base: Brice Turang, Estados Unidos

Turang no era un jugador tan conocido como el resto de sus compañeros del Team USA. Ante un equipo que tenía a Bryce Harper, Aaron Judge o Alex Bregman, las miradas no se posaban tanto en el segunda base. Sin embargo, fue toda una sensación en la dormida alineación de Estados Unidos. Terminó con 364 de promedio, 4 dobles y 8 hits en 22 turnos al bate. También fue solvente en la defensa.

4. Tercera base: Maikel García, Venezuela

Maikel García llegó al torneo como un posible jugador de rol en el equipo venezolano. Sin embargo, el infielder de los Kansas City Royals se destacó como el tercera base del equipo, siendo clave durante todo el torneo. Su jonrón ante Japón en cuartos de final quizás fue el batazo más importante del equipo en el torneo. Fue líder en hits del campeonato con 10, terminó con promedio de .385 y jugó una tercera almohadilla de altura.

5. Campocorto: Ezequiel Tovar, Venezuela

Otra de las sorpresas de Venezuela en el torneo. En el primer encuentro del campeonato, Omar López alineó a Andrés Giménez como campocorto titular. Sin embargo, Ezequiel Tovar brilló desde que fue titular ante Israel y no salió más de la alineación. Su desempeño contra Japón fue clave para la conquista de ese partido. El campocorto de los Colorado Rockies terminó con .471 de promedio y 8 hits.

6. Jardinero: Roman Anthony, Estados Unidos

De no ser por Anthony, quizás Estados Unidos no disputaba la final del campeonato. El estelar jardinero de los Boston Red Sox logró un cuadrangular clave ante República Dominicana en las semifinales y fue un bateador constante en un lineup bastante apagado. El jugador de 21 años de edad terminó con un OPS de .920 y 2 cuadrangulares en el campeonato.

7. Jardinero: Fernando Tatis Jr., República Dominicana

El jugador de los San Diego Padres no defraudó en su primer Clásico Mundial, siendo fundamental en la ofensiva del equipo dominicano. Al final los quisqueyanos terminaron con la mejor ofensiva del torneo, pero caer 2-1 frente a Estados Unidos en semifinales sentenció su destino. Tatís Jr. terminó con un OPS de 1.238, 2 HR y 11 impulsadas.

8. Jardinero: Dante Nori, Italia

Italia fue la gran sorpresa del campeonato, alcanzando las semifinales por primera vez en su historia. Hubo jugadores claves para el conjunto europeo y Dante Nori fue uno de ellos. El jardinero se fue del campeonato con un OPS de 1.185, promedio de .400, con 6 carreras producidas. Francisco Cervelli, manager de la selección italiana, tuvo grandes comentarios sobre su actuación en el torneo.

9. Bateador designado: Shohei Ohtani, Japón

¿Un equipo ideal tiene que tener a Shohei Ohtani, no? Pues el japonés repitió en el todos estrellas del Clásico Mundial, aunque se despidió temprano del evento, cayendo en cuartos de final a manos de Venezuela con pizarra de 8 carreras por 5. El japonés terminó con tres cuadrangulares y 7 carreras impulsadas durante el evento. El jugador de los Dodgers había sido el MVP del campeonato en el 2023.

10. Lanzador: Paul Skenes, Estados Unidos

El lanzador de los Pittsbrugh Pirates demostró que es el mejor lanzador del beisbol en la actualidad. El derecho limitó a República Dominicana, la mejor ofensiva del torneo, a apenas una carrera en el duelo de semifinales. El diestro terminó con marca de 2-0, 8.1 innings, 1 carrera. La única rayita que permitió fue un cuadrangular del dominicano Junior Caminero.

11. Lanzador: Logan Webb, Estados Unidos

Logan Webb también demostró dominio durante el Clásico Mundial, aunque los días libres no le dieron para poder estar en la final. El derecho permitió solo una carrera en 8.2 innings, ganó sus dos decisiones y ponchó a 11 bateadores. Sin duda alguna, Estados Unidos tenía una rotación de ensueño, aunque solo tuvieron a Tarik Skubal para una salida en la primera fase del torneo.

12. Lanzador: Aaron Nola, Italia

El veterano Aaron Nola tenía que estar en uno de los puestos de honor de este Clásico Mundial de Béisbol. Lanzó en las semifinales ante Venezuela y metió en aprietos a los bates venezolanos. El as de Italia terminó el campeonato con 9 innings, 1 carrera, 8 ponches.

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