El espectacular grand slam de Fernando Tatís Jr. ante Israel en el Clásico Mundial 2026

Fernando Tatís Jr. se unió este lunes a la fiesta de jonrones de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, conectando un grand slam ante Israel en la parte alta del segundo inning que colocó la pizarra 5-0.

La estrella de los San Diego Padres castigó un cambio de velocidad a 75 millas por hora del lanzador de Israel, Ryan Prager, para desaparecer la bola por el jardín izquierdo del loanDepot park de Miami. Fue su primer cuadrangular de la competición, a la cual llega entusiasmado de lograr el segundo campeonato para República Dominicana.

"Jugar con República Dominicana significa un mundo para mí. Realmente me siento bendecido por ser de esa pequeña isla", dijo Tatís Jr. al periodista Sammy Levitt.

"No jugar en el Clásico me dolió más que la suspensión... No poder representar a Dominicana era algo que desde niño siempre había estado soñando. Es como una daga directo al corazón", dijo Tatís a la prensa al saber que no defendería a su nación en 2023.

Tatís Jr. viene de una temporada en las Grandes Ligas en la que dejó promedios ofensivos de .268/.368/.446 con 27 dobles, 2 triples, 25 cuadrangulares, 71 carreras remolcadas y 32 bases robadas, llegando octavo en las votaciones al premio MVP de la Liga Nacional y ganando un Guante de Oro y la invitación al Juego de Estrellas.

GRAND SLAM



Fernando Tatis Jr. has entered the chat in a BIG way! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/IEFTEFPwW8 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 9, 2026

Con respecto a las aspiraciones y rivales de República Dominicana, el guardabosques de los San Diego Padres enfatizó que no le temen a nadie. El talento con el que contará el manager Albert Pujols hace del equipo uno de los favoritos al campeonato.

"Estamos demasiado contentos... jugar por nuestra República Dominicana es algo que el país se merecía hace tiempo", comentó el jardinero en semanas pasadas.

“Son muy buenos (Japón y Estados Unidos), honor a quien honor merece, pero les vamos a ganar. No le tememos a nadie”, aseguró Tatís Jr. al periodista Yancen Pujols. "Definitivamente, es lo que uno espera cuando es pequeño. Siempre he querido hacerlo, simplemente siento que llegó en el momento correcto y estoy muy contento de que vaya a ocurrir. Sé que será una experiencia hermosa".

Recuérdese que Tatís Jr. no pudo estar en la justa de 2023 por la suspensión que sufrió en la MLB por el uso de sustancias prohibidas, por lo que para él es una revancha personal.

