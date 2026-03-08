Nelson Cruz anuncia que Luis Castillo y Framber Valdez no lanzaran con República Dominicana en el Clásico Mundial

El gerente general de la selección de República Dominicana, Nelson Cruz, informó este domingo antes del partido ante Países Bajos correspondiente al Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol que los abridores Luis Castillo y Framber Valdez no se incorporarán a sus compañeros en la segunda ronda del evento, como estaba previsto en principio.

Valdez acaba de firmar un acuerdo millonario con los Detroit Tigers y su objetivo es estar al 100% de sus capacidades para el Opening Day de las Grandes Ligas, y Castillo, pese a aún estar en medio de contrato con los Seattle Mariners, hará lo propio.

Cabe recordar que de acuerdo con un reporte publicado en el portal MLB.com, los Tigers y Valdez pactaron un contrato de tres años y 115 millones de dólares para un salario promedio de $38.3 millones. El pacto tiene dinero diferido y una cláusula de salida después de la campaña de 2027.

Gerente general de República Dominicana, Nelson Cruz: SS Geraldo Perdomo en la banca hoy afectado con virus gripal, descartados para entrar al roster más adelante en el Clásico Mundial los lanzadores Luis Castillo y Framber Valdez. — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) March 8, 2026

Valdez terminó cuatro veces en el top 19 de la votación para el Cy Young de la Liga Americana. En 2025 igualó un tope personal con 31 aperturas. dejó efectividad de 3.66, lanzó dos juegos completos y sumó 187 ponches por 67 boletos. Su mejor marca de abanicados son los 200 de la temporada 2023.

En general, en Houston deja una efectividad de 3.36, balance de 81-52 en 188 juegos, con 1.053 ponches y 389 bases por bolas en 1080.2 innings lanzados.

Castillo, por su parte, está en las postrimerías de su acuerdo por 5 años y 108 millones de dólares con los Mariners, con los que devengará 24.1 millones de dólares en la campaña de 2026 antes de ganar lo mismo en la zafra de 2027. El contrato tiene una cláusula basada en su rendimiento para 2028 por $25 millones, por lo que mantenerse sano es una prioridad para el lanzador.

¿Por qué Geraldo Perdomo no estuvo en el lineup de Dominicana ante Países Bajos?

El gerente Nelson Cruz especificó antes del partido ante Países Bajos que Perdomo estaba en la banca este domingo debido a virus gripal que ha afectado a varios en el clubhouse de República Dominicana.

Erik González, quien entró en el roster por el lesionado Jeremy Peña durante la semana, fue el campocorto titular del equipo.

González dejó promedios de .299/.394/.365 con 14 remolcadas con los Leones del Escogido en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana en la temporada 2025-26.

