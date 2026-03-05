Fernando Tatís Jr. asegura que "no hay excusas" para República Dominicana en el Clásico Mundial

Fernando Tatís Jr. sabe que República Dominicana tiene un reto muy importante en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El favoritismo con el que llega el conjunto quisqueyano es inevitable, pero para el jugador de los San Diego Padres no hay excusas para fracasar.

El equipo viene de una eliminación en primera ronda en el Clásico pasado, cayendo ante Venezuela 5 carreras por 1, en una de las derrotas más dolorosas para el conjunto isleño en su historia en esta competición. Sin embargo, ahora las cosas son distintas.

Tatís Jr. jugará por primera vez con la camiseta de su país, después de perderse el torneo de 2023 por una lesión y una suspensión. La motivación está en un punto alto y así lo reconoce el jardinero.

"He estado muy contento con esta oportunidad. Yo vengo preparándome desde noviembre para esto, así que no hay ninguna excusa", aseguró Tatís Jr. a los medios que cubrieron el amistoso entre los Detroit Tigers y República Dominicana.

“Siempre es bonito jugar enfrente de mi país”, expresó Fernando Tatis Jr., quien aseguró que podría haber sido su última participación en la pelota invernal, pero dejó claro que representar la cultura y la pasión dominicana no tiene comparación. 🇩🇴⚾

Sobre el reencuentro con Juan… pic.twitter.com/X8xKsDjvzl — RCNoticias (@rcavada) March 4, 2026

Tatís Jr. viene de una buena campaña en 2025, con una línea ofensiva de 268/.368/.446 con 27 dobles, 2 triples, 25 cuadrangulares, 71 carreras remolcadas y 32 bases robadas. Formará parte de unos jardines de lujo, compartiendo con Julio Rodríguez, estrella de los Mariners, y Juan Soto, figura de los Mets.

"Siempre es bonito jugar en mi país. La cultura y la pelota es lo que nos representa. Ya nosotros nos conocemos, siempre es una oportunidad y una bendición compartir terreno con Juan Soto y Julio Rodríguez", añadió el jardinero de los San Diego Padres.

Tatís Jr. aseguró que estuvo esperando este momento por muchos años. "No jugar en el Clásico me dolió más que la suspensión... No poder representar a Dominicana era algo que desde niño siempre había estado soñando. Es como una daga directo al corazón", dijo Tatís Jr. en días pasados.

Tatís Jr. compartirá con su padre en el Clásico Mundial

Fernando Tatís padre tuvo una buena carrera de 11 temporadas en las Grandes Ligas. Ahora como técnico, vivirá la experiencia de formar parte del staff técnico del manager Albert Pujols y así compartirá con su hijo.

"Es un sueño hecho realidad. Estar aquí con el equipo del Clásico Mundial, pertenecer a este equipo, es algo que me tiene muy orgulloso. El ambiente está muy alto. Tienen una gran mentalidad, hacen su rutina", dijo el técnico a El Nuevo Diario, antes del encuentro amistoso con los Detroit Tigers en el Estadio Juan Marichal.

