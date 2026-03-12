Estados Unidos añade tres relevistas a su roster para los cuartos de final del Clásico Mundial

Los Estados Unidos han hecho tres movimientos en su roster de cara a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, en el que enfrentarán a Canadá, después de haber accedido a esta fase en el segundo lugar de su grupo.

Para esta fase, los equipos pueden hacer sustituciones en cuanto a pitcheo se refiere, con los jugadores incluidos en la reserva en el roster inicial del campeonato. En cuanto a jugadores de posición, solo pueden haber cambios si se presenta alguna lesión.

Los lanzadores Tarik Skubal, (Detroit Tigers), Michael Wacha, (Kansas City Royals) y Ryan Yarbrough (New York Yankees) saldrán del equipo estadounidense mientras que en su lugar ingresaran Will Vest, (Detroit Tigers), Tyler Rogers (Toronto Blue Jays) y Tim Hill (New York Yankees).

Estos movimientos ya estaban planeados desde el comienzo del torneo. De hecho, Skubal, doble ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, había confirmado que solo haría una salida en el torneo, para luego regresar al campo de entrenamiento de los Tigers.

RHP Will Vest, RHP Tyler Rogers, and LHP Tim Hill have been added to the Team USA roster for the #WorldBaseballClassic Quarterfinal Round. They replace pitchers Tarik Skubal, Michael Wacha, and Ryan Yarbrough. pic.twitter.com/wPEhjQrpnC — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

De las bajas confirmadas, la de Skubal es la más complicada de digerir, después de su buena salida en el compromiso ante Gran Bretaña. A pesar de que hubo acercamientos con el lanzador para aumentar su participación en el torneo, el zurdo prefirió volver al Spring Training.

Skubal está en la última campaña de su contrato y se convertirá en agente libre al finalizar la temporada 2026. Es por ello que debe tener una actuación formidable como la de los últimos años para optar a un contrato multimillonario en la agencia libre.

El bullpen de Estados Unidos se refuerza con las incorporaciones de Vest, Rogers y Hill, quienes le brindan al equipo dirigido por Mark DeRosa opciones en el bullpen para los episodios finales de los partidos.

Estados Unidos cayó 8 carreras por 6 ante Italia en uno de los resultados más sorpresivos en la historia del Clásico Mundial. El equipo del Team USA tuvo que depender de la propia selección italiana en la última fecha para avanzar a los cuartos de final.

Si Estados Unidos logra vencer a la escuadra de Canadá en los cuartos de final, se medirán al ganador de la llave conformada por República Dominicana y Corea del Sur. Tanto estadounidenses como quisqueyanos son los grandes favoritos para avanzar de ronda.

Mark DeRosa y el Team USA se preparan para los juegos de eliminación directa, con grandes adiciones para su bullpen.

