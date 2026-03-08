Tarik Skubal medita realizar otra apertura con Estados Unidos en el Clásico Mundial

Tarik Skubal tenía planeado hacer una apertura en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 con Estados Unidos y regresar al campamento de los Detroit Tigers para prepararse de cara a una temporada en la que estará obligado a dejar números importantes con miras a su presencia en el mercado de agentes libres.

Sin embargo, el ganador del Cy Young declaró después de su salida ante Gran Bretaña que medita quedarse con el Team USA y hacer otra apertura, en lo que para él es una de las decisiones más trascendentales de su carrera como lanzador.

Skubal trabajó 3 innings ante Gran Bretaña el sábado en la noche, en los cuales permitió apenas dos hits, una carrera limpia y ponchó a cinco rivales sin boletos otorgados. De sus 41 pitcheos, 30 cayeron en la zona de strike.

"Esta será una de las decisiones más difíciles de mi carrera", dijo Skubal a FOX Sports tras la victoria de Estados Unidos 9-1 sobre Gran Bretaña en el marco del Grupo B del Clásico Mundial.

El abridor de los Tigers dijo antes del torneo de naciones organizado por la MLB que con miras a su último año de contrato sólo haría esta apertura contra Gran Bretaña, lo que desató las críticas hacia su persona por su "falta de compromiso" con la selección de su país. No obstante, que el Team USA tenga la opción de ser campeón de la justa podría haberle hecho cambiar de opinión.

"Intento hacer ambas cosas: lanzar para la selección estadounidense, pero entiendo la necesidad de estar aquí con estos chicos (Tigers) y prepararme para la temporada", declaró Skubal antes del Clásico Mundial. "Creo que es lo mejor de ambos mundos en ese aspecto y estoy agradecido de que me hayan contactado para eso".

"Si llegan a la final, creo que intentaré presionar para ir a ver el juego y estar con los chicos", añadió el triple coronado del joven circuito en 2024.

Skubal se prepara para su última temporada con los Detroit Tigers

Skubal afrontará en 2026 su última temporada garantizada de contrato, ya que los Tigers no le han hecho ninguna oferta de extensión de contrato.

El zurdo, y dos veces ganador del Cy Young de la Liga Americana, dio un golpe histórico en los anales del arbitraje salarial de las Grandes Ligas al vencer en la audiencia a los Tigers, logrando ganar 32 millones de dólares en la temporada de 2026 antes de convertirse en agente libre.

Los bengalíes habían solicitado ante el juez pagar 19 millones de dólares a su as, sin embargo, el monto no fue considerado como justo para el dos veces ganador del Cy Young. La diferencia de 13 millones de dólares antes de la audiencia fue la mayor desde que la MLB implementó el sistema de arbitraje en 1974.

Además, el acuerdo de Skubal es el más grande jamás otorgado a un jugador elegible para el arbitraje salarial, superando el contrato de Juan Soto con los New York Yankees en 2024 por un millón de dólares.

Skubal dejó marca de 13-6 con 2.21 de efectividad, 241 ponches, 33 boletos, 2.45 de FIP, 0.891 de WHIP y un blanqueo en 195.1 entradas de labor (31 aperturas) en la temporada de 2025.

