La excusa del manager Benjamín Gil para justificar la eliminación de México en la primera ronda del Clásico Mundial

México quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol tras caer ante Italia en el cierre del Grupo B disputado en Houston, resultado que frenó las aspiraciones de una selección que llegaba al torneo con grandes expectativas, después de su histórica actuación en la edición de 2023 cuando fue semifinalista.

Aunque el conjunto dirigido por Benjamín Gil inició su participación con paso firme, ya que superó con claridad a Gran Bretaña y Brasil en las primeras dos fechas, logrando un marcador combinado de 24-2, el panorama cambió al enfrentar a rivales de mayor peso como Estados Unidos y Canadá, contra los que no pudo salir airoso, propiciando su tempranera eliminación.

La escuadra italiana, que un día antes había sorprendido al vencer a Estados Unidos 8-6, volvió a mostrar, pero frente a los aztecas, un ataque contundente, superando a estos últimos 9-1 y asegurando su lugar en la siguiente ronda, donde se medirá a Puerto Rico.

Tras el encuentro, Gil lamentó el resultado, aunque reconoció en la web de MLB el buen desempeño del rival. “Desafortunadamente, hoy (miércoles) no se pudo. Se trabajó, se preparó, pero Italia venía en su noche. Es difícil reprochar o pensar una cosita o la otra”.

Uno de los factores que marcó los últimos desafíos de México fue la falta de bateo oportuno. Entre las derrotas ante el Team USA y los transalpinos, la ofensiva latinoamericana apenas conectó un hit en 19 turnos con corredores en posición de anotar, aunado a dejar 21 hombres en base, dígito que terminó pesando en la eliminación.

“No cayeron los hits”, comentó Gil, quien venía de ganar la Serie del Caribe con los Charros de Jalisco. “Me atrevo a decir que la calidad de los turnos no fue tan buena, pero no fue por falta de ganas, ni falta de compromiso ni de preparación”.

El experimentado manager también destacó el nivel del pitcheo rival en los juegos decisivos, ya que México debió enfrentar a dos lanzadores de alto nivel de Grandes Ligas: Paul Skenes por Estados Unidos y Aaron Nola por Italia; quienes dominaron la ofensiva azteca con nueve entradas sin permitir carreras y un total de 12 ponches.

A pesar de la eliminación, Gil insistió en que el resultado no debe considerarse un fracaso y subrayó el crecimiento competitivo que ha mostrado México en el béisbol internacional. “Yo no lo considero un fracaso. ¿Por qué? Italia es un muy buen equipo. ¿Hay alguien que cree que Italia es un mal equipo, después de ver lo que hizo contra Estados Unidos? Era su día”.

