La fecha en la que Blake Snell comenzará su asignación de rehabilitación con los Dodgers

Los Angeles Dodgers tienen actualmente a 14 peloteros en la lista de lesionados, de los cuales 12 son lanzadores. A pesar de las ausencias, el equipo de Dave Roberts ha mostrado profundidad, para comandar su división.

Los californianos comenzarán a recibir incorporaciones desde la lista de incapacitados y Blake Snell será el primero en volver. El lanzador zurdo, otrora ganador del Cy Young, será el primero en regresar.

El zurdo lanzará este miércoles en una asignación en ligas menores en Clase A. Snell sigue presentando problemas de fatiga en el hombro izquierdo y ahora tendrá una buena prueba en las menores para conocer su futuro.

Snell dio buenas impresiones en su primera temporada con los Dodgers, a pesar de haberse perdido toda la pretemporada por haber firmado tarde. El zurdo dejó marca de 5-4 con efectividad de 2.35 en 11 aperturas en la temporada regular y registró una efectividad de 3.18 en seis presentaciones en los playoffs.

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One step closer to a return for the Dodgers for Snellzilla.



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Snell firmó un contrato de cinco años y $182 millones con los Dodgers. La rotación del equipo tendrá a Yoshinobu Yamamoto, Shohei Ohtani, Tyler Glasnow y Snell como sus grandes figuras, mientras que Roki Sasaki, Emmet Sheehan y Justin Wrobleski pelearán por el quinto puesto del cuerpo de abridores.

El historial de lesiones de Snell ha sido muy grande y ha afectado notablemente su carrera. El zurdo ha sido dos veces ganador del Cy Young, doble campeón en efectividad, ha sido invitado al Juego de Estrellas y fue campeón de la Serie Mundial en la campaña pasada.

Dave Roberts, manager de los Dodgers, habló de la situación de Snell la semana pasada, cuando fue incluido en la lista de lesionados del equipo.

"No hay un retroceso estructural, pero Blake no está donde queremos que esté mecánicamente debido a una fatiga persistente en el hombro. Hemos decidido que empiece la temporada 2026 en la lista de lesionados de 15 días. No es una emergencia, es una inversión para el final de la temporada", dijo el manager Roberts.

"Blake quiere lanzar mañana mismo, pero mi trabajo es protegerlo de sí mismo. Vimos lo que hizo en los playoffs el año pasado y queremos esa versión, no una versión al 80% en abril", agregó.

El lanzador tendrá un paso importante en su regreso con su apertura de esta noche en Clase A. "Me siento bien, solo un poco lento en la recuperación. El año pasado fue largo, lanzamos mucho béisbol de alta presión. Los Dodgers son inteligentes; saben que si forzamos ahora, lo pagaré en agosto. Estoy frustrado porque quiero competir, pero entiendo el plan", dijo Snell la semana pasada.

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