La fecha en la que Jackson Chourio regresará a los Milwaukee Brewers

Los Milwaukee Brewers extrañan a Jackson Chourio y el venezolano echa de menos el beisbol. El jardinero, que se lesionó en su participación con Venezuela en el Clásico Mundial, está preparando su regreso a los terrenos de juego.

El peso que tuvo que pagar Chourio por participar con su país ha sido duro. Sin embargo, en su memoria quedará grabado el recuerdo del campeonato obtenido en la final ante Estados Unidos, siendo parte fundamental como jardinero central y noveno bate del estratega Omar López.

Chourio, quien se fracturó la mano izquierda en un juego de preparación para el Clásico Mundial, recibió el alta médica para comenzar una asignación en Triple A junto con su compañero Andrew Vaughn.

Chourio fue inscrito en la lista de lesionados en el Opening Day de la temporada. A pesar de su dolencia y de perderse los dos primeros juegos del Clásico, el jardinero participó en los restantes juegos del combinado de su país.

Jackson Chourio iniciará este martes su rehabilitación con la sucursal de Triple-A de los Cerveceros. Podría ser activado de la lista de lesionados esta misma semana.



Chourio sufrió una fractura en su mano izquierda producto de un pelotazo que recibió en los juegos de… pic.twitter.com/J4XgaEUzCF — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) April 28, 2026

De acuerdo con el periodista Adam McCalvy, Chourio y Vaughn regresarán a la acción a nivel de Grandes Ligas el 4 de mayo si todo sale bien en sus participaciones en ligas menores.

Chourio dejó promedios de .270/.308/.463 con 35 dobles, 4 triples, 21 jonrones, 78 carreras remolcadas y 21 bases robadas en su segunda campaña en las Grandes Ligas. El jardinero está proyectado a ser una estrella en el futuro, si se mantiene alejado de lesiones.

¿Cómo reaccionó Milwaukee a la lesión de Chourio?

Para ningún equipo debe ser fácil asimilar que uno de sus jugadores estrellas haya jugado el Clásico Mundial de Beisbol con una lesión. Aunque en el seno de la organización debieron estar molestos con la situación, en los encuentros con la prensa siempre se mantuvieron tranquilos.

"Jackson es un guerrero, lo vimos jugar con el alma por su país, pero empezó a sentir una incomodidad persistente, especialmente al intentar frenar el swing (check swing). Decidimos hacer una resonancia magnética (MRI) más profunda y ahí fue donde apareció esa pequeña fractura por estrés", dijo el manager del equipo, Pat Murphy, antes del Opening Day.

"Es un golpe, no voy a mentir. Es una pieza central de lo que hacemos. Pero la buena noticia es que la fractura ya ha comenzado a sanar de forma natural. No queremos arriesgar a un jugador de 22 años en abril; preferimos perderlo un mes ahora que tener complicaciones más serios después", aseguró.

Más contenido de MLB