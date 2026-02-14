Gerrit Cole tras recuperarse de la cirugía Tommy John: "Me siento muy bien"

Los aficionados de los Yankees están muy entusiasmados por ver de nuevo a Gerrit Cole sobre el montículo, después de que el as pasara por la cirugía Tommy John. El derecho se reportó a las prácticas del equipo en el George M. Steinbrenner Field y ya hizo movimientos que sugieren que su recuperación ha sido favorable.

Cole hizo su primera sesión de bullpen y eso es una gran noticia para los Yankees. Se sometió a la cirugía en 11 de marzo de 2025 y ese proceso dura unos 11 meses para estar estable y poder competir al máximo nivel.

Se espera que pueda estar listo para lanzar en la primera mitad de la campaña, pero el cuerpo técnico de Nueva York, encabezado por el manager Aaron Boone, no ha querido dar fecha para su eventual regreso al montículo.

Cole ha estado en medio de unos movimientos que han ayudado a su recuperación, que le han permitido tener fuerza en su brazo, en una rutina que ha hecho desde el año pasado.

“Simplemente se sintió bien”, expresó Cole en rueda de prensa. “Estando solo en los terrenos traseros durante el verano, lo probé. He tenido pequeños movimientos que han cambiado a lo largo de los años. Creo que en general simplemente me gusta el ritmo de ello”.

“Se vio como Gerrit Cole”, dijo un emocionado Boone, al ser consultado por la primera sesión de bullpen oficial del derecho tras la operación.

“Simplemente eficiente, un comando genial de verdad”, continuó Boone. “Cuando pienso en Gerrit y su grandeza, mucho de eso se relaciona con su mecánica. Todo parece salir libre y fácil. Lo comparo con un clavadista que salta desde el trampolín alto y simplemente entra al agua, sin salpicar. Ese es Gerrit”.

Cole seguirá con un proceso de recuperación en California, para luego incorporarse a los Yankees cuando esté listo. “El trabajo durante este proceso de rehabilitación es diferente al que normalmente haría cuando estoy sano”, explicó. “Sin embargo, he afrontado el proceso de la misma manera, y eso ha producido buenos resultados. Simplemente me da confianza de que hago mis cosas de la manera correcta”.

Su receptor de todos los días, Austin Wells, también se sintió emocionado por tenerle de vuelta y volver a recibir sus envíos.

"Fue bien alentador y emocionante verlo en el montículo”, dijo Wells, quien recibió la sesión de Cole. “Vi su nombre en el horario ayer y tuve que asegurarme de estar allí para ello. Se vio como un lanzador Cy Young; se vio suave y en control, y confiado en su habilidad”.

