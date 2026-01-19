MLB vs. Clásico Mundial: Juegos de exhibición en el Spring Training de 2026
Los seguidores de la MLB tendrán en esta pretemporada un par de novedades en el calendario del Spring Training. Por primera vez verán partidos interligas entre escuadras de la Liga del Cactus y de la Toronja, pero también habrá encuentros especiales.
Por ser 2026 un año de Clásico Mundial de Béisbol, en el calendario oficial están incluidos choques entre equipos de Grandes Ligas y selecciones nacionales que tomarán parte en el evento como parte de los grupos A, B y D, los que están radicados en San Juan de Puerto Rico, Houston y Miami. Todos estos encuentros, 28 en total, están pautados para los días 3 y 4 de marzo. Estas tres llaves comenzarán la disputa del Clásico el 6 de marzo en el Hiram Bithorn, Daikin Park y loanDepot Park, respectivamente.
En Arizona, por ejemplo, se verá al poderoso conjunto de Estados Unidos, lleno de estrellas lideradas por el capitán de New York Yankees, Aaron Judge, y máximo favorito a ser campeón en esta edición de la competencia, toparse con las escuadras de San Francisco Giants y Colorado Rockies.
También será posible ver en acción a los combinados de Venezuela, Puerto Rico y México, que tienen en sus filas a jugadores reconocidos en las Grandes Ligas como Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Francisco Lindor, Nolan Arenado y Randy Arozarena, ente otros. Los tres están entre los candidatos a avanzar a las últimas instancias del Clásico.
Sin embargo, hay un gran ausente en este programa de partidos de exhibición con selecciones nacionales. No está la escuadra de República Dominicana, que ya confirmó a Sandy Alcántara, Freddy Peralta, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr, Ketel Marte, Manny Machado y José Ramírez. Fernando Tatís Jr. afirmó recientemente que su participación es segura “en 90%”. Los quisqueyanos no jugarán estos duelos del Spring Training en los campos de Florida y Arizona.
A continuación, el calendario completo de los juegos de exhibición de las selecciones nacionales contra equipos de MLB:
Fecha
Juego
Hora
Sede
3 de marzo
México @ Diamondbacks
1:10 PM
Salt River Fields at Talking Stick
3 de marzo
Estados Unidos @ Giants
1:05 PM
Scottsdale Stadium
3 de marzo
Italia @ Cubs
1:05 PM
Sloan Park
3 de marzo
Gran Bretaña @ Brewers
1:10 PM
American Family Fields of Phoenix
3 de marzo
Cuba @ Royals
1:05 PM
Surprise Stadium
3 de marzo
Brasil @ Athletics
1:05 PM
Hohokam Stadium
3 de marzo
Puerto Rico @Red Sox
6:05 PM
Lee Health Sports Complex
3 de marzo
Nicaragua @Mets
1:10 PM
Clover Park
3 de marzo
Israel @Marlins
1:10 PM
Roger Dean Chevrolet Stadium
3 de marzo
Venezuela @Astros
6:05 PM
CACTI Park of the Palm Beaches
3 de marzo
Canadá @Blue Jays
1:07 PM
TD Ballpark
3 de marzo
Panamá @Yankees
1:05 PM
George M. Steinbrenner Field
3 de marzo
Colombia @Pirates
1:05 PM
LECOM Park
3 de marzo
Países Bajos @Orioles
1:05 PM
Ed Smith Stadium
4 de marzo
Estados Unidos @ Rockies
1:10 PM
Salt River Fields at Talking Stick
4 de marzo
México @ Dodgers
1:05 PM
Camelback Ranch-Glendale
4 de marzo
Gran Bretaña @ Padres
1:10 PM
Peoria Sports Complex
4 de marzo
Cuba @ Reds
1:05 PM
Goodyear Ballpark
4 de marzo
Italia @ Angels
1:10 PM
Tempe Diablo Stadium
4 de marzo
Brasil @ Rangers
1:05 PM
Surprise Stadium
4 de marzo
Países Bajos @Rays
1:05 PM
Charlotte Sports Park
4 de marzo
Israel @Mets
1:10 PM
Clover Park
4 de marzo
Venezuela @Nationals
6:05 PM
CACTI Park of the Palm Beaches
4 de marzo
Puerto Rico @Twins
1:05 PM
Lee Health Sports Complex
4 de marzo
Panamá @Tigers
1:05 PM
Publix Field at Joker Marchant Stadium
4 de marzo
Colombia @ Braves
1:05 PM
CoolToday Park
4 de marzo
Canadá @Phillies
1:05 PM
BayCare Ballpark
4 de marzo
Nicaragua @ Cardinals
1:05 PM
Roger Dean Stadium
¿Por qué República Dominicana no aparece en el calendario?
A los aficionados les causó extrañeza no ver a la selección de República Dominicana en el calendario de juegos de exhibición del Spring Training.
El conjunto quisqueyano, que tiene en su roster a súper estrellas de MLB y estará dirigido por Albert Pujols. prefirió tener en casa sus partidos de preparación para el Clásico Mundial. Recibirán a Detroit Tigers en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo los días 3 y 4 de marzo.
El portal de MLB detaca: “Este evento marcará la primera vez en la historia que el equipo nacional dominicano reciba a un club de las mayores para juegos de exhibición en el país”. El gerente de la selección dominicana, Nelson Cruz, habló de un homenaje a las víctimas de la tragedia del Jet Set y de hacer una donación a la Cruz Roja.
