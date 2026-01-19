MLB vs. Clásico Mundial: Juegos de exhibición en el Spring Training de 2026

Los seguidores de la MLB tendrán en esta pretemporada un par de novedades en el calendario del Spring Training. Por primera vez verán partidos interligas entre escuadras de la Liga del Cactus y de la Toronja, pero también habrá encuentros especiales.

Por ser 2026 un año de Clásico Mundial de Béisbol, en el calendario oficial están incluidos choques entre equipos de Grandes Ligas y selecciones nacionales que tomarán parte en el evento como parte de los grupos A, B y D, los que están radicados en San Juan de Puerto Rico, Houston y Miami. Todos estos encuentros, 28 en total, están pautados para los días 3 y 4 de marzo. Estas tres llaves comenzarán la disputa del Clásico el 6 de marzo en el Hiram Bithorn, Daikin Park y loanDepot Park, respectivamente.

Daisuke Matsuzaka (twice). Robinson Canó. Marcus Stroman. Shohei Ohtani.



Legends of the World Baseball Classic 😤 pic.twitter.com/UDFEsKbl7m — World Baseball Classic (@WBCBaseball) January 9, 2026

En Arizona, por ejemplo, se verá al poderoso conjunto de Estados Unidos, lleno de estrellas lideradas por el capitán de New York Yankees, Aaron Judge, y máximo favorito a ser campeón en esta edición de la competencia, toparse con las escuadras de San Francisco Giants y Colorado Rockies.

También será posible ver en acción a los combinados de Venezuela, Puerto Rico y México, que tienen en sus filas a jugadores reconocidos en las Grandes Ligas como Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Francisco Lindor, Nolan Arenado y Randy Arozarena, ente otros. Los tres están entre los candidatos a avanzar a las últimas instancias del Clásico.

Sin embargo, hay un gran ausente en este programa de partidos de exhibición con selecciones nacionales. No está la escuadra de República Dominicana, que ya confirmó a Sandy Alcántara, Freddy Peralta, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr, Ketel Marte, Manny Machado y José Ramírez. Fernando Tatís Jr. afirmó recientemente que su participación es segura “en 90%”. Los quisqueyanos no jugarán estos duelos del Spring Training en los campos de Florida y Arizona.

A continuación, el calendario completo de los juegos de exhibición de las selecciones nacionales contra equipos de MLB:

Fecha Juego Hora Sede 3 de marzo México @ Diamondbacks 1:10 PM Salt River Fields at Talking Stick 3 de marzo Estados Unidos @ Giants 1:05 PM Scottsdale Stadium 3 de marzo Italia @ Cubs 1:05 PM Sloan Park 3 de marzo Gran Bretaña @ Brewers 1:10 PM American Family Fields of Phoenix 3 de marzo Cuba @ Royals 1:05 PM Surprise Stadium 3 de marzo Brasil @ Athletics 1:05 PM Hohokam Stadium 3 de marzo Puerto Rico @Red Sox 6:05 PM Lee Health Sports Complex 3 de marzo Nicaragua @Mets 1:10 PM Clover Park 3 de marzo Israel @Marlins 1:10 PM Roger Dean Chevrolet Stadium 3 de marzo Venezuela @Astros 6:05 PM CACTI Park of the Palm Beaches 3 de marzo Canadá @Blue Jays 1:07 PM TD Ballpark 3 de marzo Panamá @Yankees 1:05 PM George M. Steinbrenner Field 3 de marzo Colombia @Pirates 1:05 PM LECOM Park 3 de marzo Países Bajos @Orioles 1:05 PM Ed Smith Stadium 4 de marzo Estados Unidos @ Rockies 1:10 PM Salt River Fields at Talking Stick 4 de marzo México @ Dodgers 1:05 PM Camelback Ranch-Glendale 4 de marzo Gran Bretaña @ Padres 1:10 PM Peoria Sports Complex 4 de marzo Cuba @ Reds 1:05 PM Goodyear Ballpark 4 de marzo Italia @ Angels 1:10 PM Tempe Diablo Stadium 4 de marzo Brasil @ Rangers 1:05 PM Surprise Stadium 4 de marzo Países Bajos @Rays 1:05 PM Charlotte Sports Park 4 de marzo Israel @Mets 1:10 PM Clover Park 4 de marzo Venezuela @Nationals 6:05 PM CACTI Park of the Palm Beaches 4 de marzo Puerto Rico @Twins 1:05 PM Lee Health Sports Complex 4 de marzo Panamá @Tigers 1:05 PM Publix Field at Joker Marchant Stadium 4 de marzo Colombia @ Braves 1:05 PM CoolToday Park 4 de marzo Canadá @Phillies 1:05 PM BayCare Ballpark 4 de marzo Nicaragua @ Cardinals 1:05 PM Roger Dean Stadium

¿Por qué República Dominicana no aparece en el calendario?

A los aficionados les causó extrañeza no ver a la selección de República Dominicana en el calendario de juegos de exhibición del Spring Training.

El conjunto quisqueyano, que tiene en su roster a súper estrellas de MLB y estará dirigido por Albert Pujols. prefirió tener en casa sus partidos de preparación para el Clásico Mundial. Recibirán a Detroit Tigers en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo los días 3 y 4 de marzo.

The Dominican Republic will play two pre-WBC exhibition games against the Detroit Tigers in front of their home fans.



When: March 3-4

Where: Santo Domingo, DR 🇩🇴 pic.twitter.com/j68oeqspxA — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) December 8, 2025

El portal de MLB detaca: “Este evento marcará la primera vez en la historia que el equipo nacional dominicano reciba a un club de las mayores para juegos de exhibición en el país”. El gerente de la selección dominicana, Nelson Cruz, habló de un homenaje a las víctimas de la tragedia del Jet Set y de hacer una donación a la Cruz Roja.

