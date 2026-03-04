Fernando Tatís padre habla sobre el orgullo de tener a su hijo en el Clásico Mundial de Béisbol

Para Fernando Tatís Jr. el 2026 es un año realmente especial. El jardinero de los San Diego Padres se prepara para su primer Clásico Mundial con el uniforme de la República Dominicana y lo hará bajo el manto de su padre, quien es parte del staff técnico del manager Albert Pujols.

"Es un sueño hecho realidad. Estar aquí con el equipo del Clásico Mundial, pertenecer a este equipo, es algo que me tiene muy orgulloso. El ambiente está muy alto. Tienen una gran mentalidad, hacen su rutina", dijo el técnico a El Nuevo Diario, antes del encuentro amistoso con los Detroit Tigers en el Estadio Juan Marichal.

"La relación con él sigue igual: es la de papá hijo. Mis años de veteranía con un chico joven. Estar ahí como papá y también como coach es algo importante. Los consejos siguen igual, así que estamos igual", dijo Tatís padre, quien jugó 11 temporadas en las Grandes Ligas.

Tatís Jr. no pudo jugar en el Clásico de 2023 por una lesión y una suspensión que tuvo por el uso de sustancias prohibidas. Eso le servirá al jardinero de motivación por representar a su país por primera vez en una competencia de alto nivel.

La relación de Tatís Jr. con su padre siempre ha sido muy cercana y lo ha mencionado en varias oportunidades como su gran mentor y ejemplo a seguir. Aunque ya sus logros son más importantes que los de su progenitor, la humildad del jugador de los Padres siempre está por encima de eso.

"No jugar en el Clásico me dolió más que la suspensión... No poder representar a Dominicana era algo que desde niño siempre había estado soñando. Es como una daga directo al corazón", dijo Tatís Jr. en días pasados.

Tatís Jr. ha aprovechado de la sabiduría de su padre para conseguir dos Guantes de Oro, dos de Platino, dos Bates de Plata, dos inclusiones en el Primer Equipo All MLB y tres invitaciones al Juego de Estrellas.

Viene de una buena campaña en 2025, con una línea ofensiva de 268/.368/.446 con 27 dobles, 2 triples, 25 cuadrangulares, 71 carreras remolcadas y 32 bases robadas. Formará parte de unos jardines de lujo, compartiendo con Julio Rodríguez, estrella de los Mariners, y Juan Soto, figura de los Mets.

Tatís Jr. y su padre están listos para el debut del combinado nacional dominicano, que será este viernes ante la representación de Nicaragua como parte del Grupo D del torneo, que comparten también con Venezuela, Israel y Países Bajos.

