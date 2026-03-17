Francisco Cervelli sobre la actuación de Italia en el Clásico Mundial: "Ya no somos la Cenicienta"

La participación de Italia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 quedará marcada como una de las historias más sorprendentes del torneo. Aunque su camino terminó en semifinales tras caer el lunes, 4-2, ante Venezuela en Miami, el conjunto dirigido por Francisco Cervelli firmó una actuación que difícilmente será olvidada.

Con marca de 5-1 en el global del certamen, La Nazionale de la pelota se proclamó campeona invicta del Grupo B disputado en Houston, donde superó a selecciones tradicionales como la favorita Estados Unidos y México. Durante esa fase, la novena azzurra destacó tanto por su ofensiva como por su pitcheo, al punto de conectar 12 jonrones, registrar un .900 de OPS colectivo y mantener efectividad de 3.50. Posteriormente, sorprendieron en cuartos a otro tradicional país, tal es el caso de Puerto Rico.

Semejantes dígitos permitieron a Italia alcanzar su primera semifinal en el Clásico Mundial, siendo apenas la segunda nación europea que alcanza dicha etapa de forma vitalicia en el torneo, luego que Países Bajos lo lograse en dos ocasiones: 2013 y 2017.

Aunque el recorrido de los transalpinos llegó a su fin en el loanDepot park frente a Venezuela, nadie podrá borrar la gesta de los pupilos de Cervelli. "Ya no somos la Cinderella (Cenicienta). En tres años nos van a tomar en serio. Tenemos un grupito de muchachos jóvenes que van a participar otra vez. Un equipo espectacular, fantástico; un grupo de amigos que se protegen uno con otro. Ojalá pudiera tener un equipo así durante 162 juegos, de verdad”, mencionó el ex receptor a la web oficial de MLB.

De hecho, la escuadra azzurra estuvo cerca de dar otro golpe histórico en semifinal versus los sudamericanos, al encontrarse a sólo siete outs de convertirse en el primer país del viejo continente en disputar el cotejo cumbre del Clásico.

“Les dije a mis muchachos que son los campeones de este torneo”, reveló el manager y ex catcher de New York Yankees, Pittsburgh Pirates, Atlanta Braves y Miami Marlins . “Lo que hicieron fue algo que nadie estaba esperando; increíble. Revolucionaron a Italia. Pusieron otro deporte en ese mapa. Había mucha gente viendo ese partido y estaba de madrugada. Se fajaron los muchachos. No podemos estar más orgullosos de ellos”.

El nacido en Valencia, Venezuela, apenas colecciona 14 meses al frente del equipo nacional transalpino; no obstante, considera que el crecimiento del béisbol en aquellas tierras recién comienza.

“No pensé que esto iba a ser tan rápido. A veces los procesos duran bastante tiempo, pero es algo impresionante, lo que hemos hecho durante un año. Ya la gente mira para el otro continente y vamos a seguir. Esto no termina aquí; han cambiado en 12 días lo que era el béisbol de Italia”.

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