Manager de los Mets ofrece detalles de la rehabilitación de Juan Soto

El manager de los New York Mets, Carlos Mendoza, dejó claro que ni el departamento médico del equipo ni el cuerpo técnico del club forzarán el regreso de Juan Soto, pues lo importante es que pueda volver sano y listo para ayudar al equipo.

Soto recibirá tratamiento y realizará ejercicios, según informó el manager de los Mets. Sin embargo, no permitirán ninguna actividad relacionada con el béisbol hasta que desaparezca el dolor. "Queríamos ir a lo seguro", aseguró el manager venezolano.

El jardinero, que no iba a la lista de lesionados desde la temporada 2019, cuando pertenecía a los Washington Nationals, sufrió una rigidez en la pantorrilla derecha y varios reportes indican que regresará en unas dos semanas si todo sale bien.

Soto, antes de lesionarse en un compromiso ante los San Francisco Giants, estaba con una línea ofensiva de .355/.412/.516, un jonrón y cinco carreras impulsadas en 34 apariciones al plato.

UPDATE



Juan Soto will be doing treatment and exercises, per Mets manager Carlos Mendoza.



No baseball activity until the soreness subsides.



"We wanted to play it safe." pic.twitter.com/A6ACzqzxBu — SleeperMets (@SleeperMets) April 7, 2026

“Me sorprendió cuando lo vi hoy por la forma en que se movía, pero [las lesiones en la pantorrilla] son engañosas, así que esperaremos y seguiremos considerándolo 'día a día' hasta que tengamos que tomar una decisión", dijo Mendoza el día de la lesión.

Soto ha sido un jugador que ha mostrado consistencia, logrando al menos 150 partidos en 6 temporadas. Únicamente no alcanzó esa cifra en 2020, por ser una temporada acortada por la pandemia y en su año de novato, cuando no estuvo en Grandes Ligas toda la temporada.

Es lógico que los Mets tomen con mucha precaución cualquier percance físico de Soto, el jugador mejor pagado en la historia de la MLB. El dominicano firmó un contrato por 15 años y 765 millones de dólares que podría escalar más allá de los $800 millones.

Soto, de 27 años de edad, ya ha pasado por un problema similar en su carrera. “Ya he experimentado tensión en la pantorrilla antes”, dijo un día después de lesionarse, según SNY. “Definitivamente, no es lo peor que me he sentido. Entonces, me siento positivo con eso”.

El dominicano ha estado tan alejado de las lesiones durante toda su carrera que ha disputado 640 de los 658 choques desde 2022 hasta el Opening Day de la temporada 2026 de la MLB.

Los Mets comenzaron la temporada con seis victorias en sus primeros 10 partidos, pero ahora tendrán que afrontar los próximos compromisos sin el efectivo bate del jardinero quisqueyano.

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