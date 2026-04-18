Gerente de Mets anuncia si el venezolano Carlos Mendoza podría perder su puesto como manager

Carlos Mendoza llevó a los New York Mets a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en su primera temporada con el equipo. Parecía ser el manager ideal para acabar con la sequía de campeonatos de la organización, pero los éxitos solo se concentraron en esa primera campaña del 2024.

Los Mets quedaron eliminados en la temporada pasada y este año han tenido un inicio de campaña para el olvido, con récord de 7 victorias y 13 derrotas, atornillados al último lugar de su división, a pesar de que los metropolitanos fueron uno de los equipos que mejor se reforzó para este 2026.

Eso ha puesto en tela de juicio el puesto de manager de Mendoza, quien se formó como técnico en los Yankees, siendo coach de banca de Aaron Boone. Sin embargo, el gerente general del equipo, David Stearns, le dio un respaldo al venezolano.

“Creo que ‘Mendy’ está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó. “Creo que está poniendo a los jugadores en posiciones para tener éxito. Nosotros somos los que tenemos que salir y jugar mejor”.

La ofensiva ha estado totalmente apagada en este inicio de campaña y eso ha coincidido con la lesión de Juan Soto y el pobre desempeño de Francisco Lindor. Ambos son los líderes de este club.

Los Mets han sido superados en carreras por una gran diferencia de 56-16 durante esta racha negativa de inicio de temporada.

“No hemos bateado. Y cuando no bateas, puedes parecer estancado. No creo que lo estemos, creo que estamos jugando duro... pero entiendo que cuando no hay acción en las bases o no llega el doble con corredores en posición de anotar, se sienta ese estancamiento”, indicó Stearns.

Los Mets salieron de figuras de renombre como Pete Alonso y Edwin Díaz, pero también invirtieron trayendo a Queens a Freddy Peralta, Jorge Polanco, Marcus Semien, Bo Bichette, Luis Robert Jr. y el cerrador Devin Williams.

Sin embargo, esa constelación de estrellas no se ha traducido en resultados positivos para un equipo que no llega a la Serie Mundial desde 1986.

“Parte de ser un buen equipo es encontrar tu identidad a través de la adversidad, y la estamos enfrentando ahora mismo”, añadió el directivo.

No solo la ofensiva ha sido un problema para los Mets. Los abridores también no han estado a la altura. El viernes, por ejemplo, contra los Cubs, Kodai Senga tuvo una salida para el olvido, con siete carreras permitidas. Su efectividad en lo que da de campaña es de 8.83.

Si los factores que todo equipo necesita para ganar no se unen en los Mets, la temporada será larga y complicada. Por ahora el manager Mendoza tiene el respaldo de la directiva, pero hay que ver cuánta paciencia tienen.

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