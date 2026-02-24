Germán Márquez no lanzará con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección de Venezuela que asistirá al Clásico Mundial de Béisbol de 2026 sufrió este martes una baja de última hora: el lanzador Germán Márquez, quien se une a una serie de jugadores que no se colocarán la camiseta de su país por decisiones personales o la negativa del seguro a sus salarios.

Márquez acaba de firmar un acuerdo con los San Diego Padres por 1.7 millones de dólares con una opción mutua para 2027 que le obligará a dejar buenos dividendos dentro de una rotación que perdió a Yu Darvish y Joe Musgrove en las primeras de cambio y necesitará de su salud para pelear en el duro Oeste de la Liga Nacional con los Dodgers de Los Angeles y Gigantes de San Francisco.

Aunque la problemática del seguro pudo haber influido en que Márquez no asista al Clásico Mundial, no es menos cierto que participar sin el mismo también es una riesgo que no muchos peloteros están dispuestos a correr.

Cabe recordar que para Márquez esta es una buena oportunidad de demostrar que puede seguir lanzando en las Grandes Ligas. El derecho vistió la camiseta de Colorado Rockies en sus 10 años en las mayores, pero tuvo una cirugía Tommy John que le hizo perder tiempo en 2023 y 2024.

A su regreso en la temporada de 2025 confrontó problemas para regresar a su nivel y en 26 aperturas dejó balance de 3-16, efectividad de 6.70 y 83 ponches, su menor cantidad en una campaña completa desde la zafra de 2020 recortada por el COVID-19.

Oficial: Anthony Molina, Luinder Ávila y Christian Suárez ingresan al roster de Venezuela en sustitución de Germán Márquez, José Alvarado y Oddanier Mosqueda.



Las transacciones ya aparecen en https://t.co/sUlMBQ5LBl.



Adelantado por @IvonGaete #ElExtrabase⚾️🇻🇪 pic.twitter.com/8Wr9735q0n — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) February 24, 2026

Otra de las razones de su ausencia en Venezuela es que Márquez asistió a los entrenamientos primaverales de los Padres para luchar con Griffin Canning por el último cupo de una rotación que estará principalmente conformada por Nick Pivetta, Michael King, Joe Musgrove y JP Sears.

Por su parte, el lanzador de los Rockies de Colorado, Anthony Molina, será quien lo sustituya en el roster del manager Omar López, quien tendrá que hacer malabares para sostener el pitcheo del equipo durante la primera fase de grupos.

Entre los últimos movimientos de López en su cuerpo de lanzadores se anunció que Luinder Ávila tomará el lugar de Oddaniel Mosqueda y Christian Suárez suplirá a José Alvarado, quien estaba dispuesto a ser clave en el bullpen venezolano.

Entre las bajas más importantes del equipo vinotinto también están las de José Altuve, Pablo López, Anthony Santander, Miguel Rojas y Robert Suárez, entre otras.

