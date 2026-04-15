Jarren Duran hace un gesto obsceno a un aficionado de los Twins y explica la situación

Jarren Duran mostró toda la frustración que pueden estar atravesando los Boston Red Sox, en la derrota 6-0 del equipo en su visita al Target Field el martes, casa de los Minnesota Twins.

Duran falló con un rodado y se enfrentó con un aficionado, haciendo un gesto obsceno, en el quinto episodio. No es la primera vez que Duran tiene inconveniente en cómo manejar su relación con los aficionados.

En 2022, Duran confesó que había pensado en el suicidio, después de cometer un error en el jardín central y ser cuestionado por la afición de Boston. El jardinero habló en un documental publicado por Netflix por esta situación que tienen que atravesar los peloteros.

"Sí, alguien simplemente me dijo que me matara", reveló Durán después del juego. "Ya estoy acostumbrado a estas alturas. [Las cosas] pasan. Le voy a hacer una seña obscena a alguien si me diga algo, pero es lo que es. No debería reaccionar así. Ese tipo de cosas todavía son un poco provocadoras. Pasa".

Duran ha tratado de ser una voz que llame a la conciencia de los aficionados para cuidar la salud mental de los peloteros. Pero en vez de eso, en muchas ocasiones, es un blanco de las críticas. Las burlas de los aficionados es algo con lo que tiene que lidiar.

Jarren Duran explained why he made an inappropriate gesture to a fan during a loss to the Twins in Minnesota on Tuesday night. https://t.co/pb56AlVq7D — Boston Herald (@bostonherald) April 15, 2026

"Honestamente, es mi culpa por hablar sobre mi salud mental, así que de alguna manera atraje a los detractores", continuó Durán. "Entonces, es simplemente algo a lo que tengo que acostumbrarme".

Aunque esto le ha sucedido en otras ocasiones, Duran no quiso comentarle a nadie lo que había escuchado del aficionado en el parque de los Twins.

"En realidad no le dije a nadie, así que es mi culpa", señaló Durán. "Sólo intentaba aguantarlo, no sacar ese tema con el equipo. Digo, estamos intentando ganar un juego. Ni siquiera debería mencionarle eso a nadie. No es realmente algo en lo que quiera decir, 'Hermano, debiste escuchar lo que este tipo me dijo'. Eso no es lo más importante. Lo más importante es ganar el juego, y simplemente sucede".

Duran es un pelotero con mucho futuro en las Grandes Ligas, pero sabe que tendrá que atravesar distintas situaciones por haberse atrevido a conversar abiertamente sobre un problema de salud mental.

Los Red Sox tienen problemas y necesitan que Duran esté en plenitud de condiciones, tanto físicas como emocionales.

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