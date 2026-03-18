Johan Santana explicó su plan en el pitcheo para que Venezuela ganara el Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela conquistó el Clásico Mundial de Béisbol gracias a un gran cuerpo de relevistas que dominó a los bateadores rivales durante todo el torneo. Antes del comienzo del campeonato, el bullpen era la gran interrogante del equipo dirigido por Omar López, pero hubo un hombre que sacó el mejor provecho de las herramientas que tenía disponible.

Ese hombre fue Johan Santana, el coach de lanzadores de Venezuela, que con toda su experiencia en Grandes Ligas y en el mismo Clásico Mundial contagió a su cuerpo de relevistas para sorprender al mundo con su dominio y precisión.

Las bajas de lanzadores como José Alvarado, Oddanier Mosqueda o Rober Suárez, quienes estaban llamados a formar parte del bullpen, no fue impedimento para que Venezuela conquistara su primer título mundial.

"Agradecido con todos. El trabajo que se hizo valió la pena. Se trabajó mucho, el grupo de pitcheo se lo creyó. Confiamos en nosotros desde un principio. Trabajamos con confianza, no nos intimidó nadie y creo que eso hizo la diferencia", le dijo Santana al periodista Fernando Petrocelli.

"Batear es muy complicado, eso hay que entenderlo. Si uno puede hacer que los bateadores se incomoden, así será. Hicimos los ajustes en los momentos claves y nos dio resultados", añadió el doble ganador del Cy Young en la MLB.

🗣️ “No nos intimidó nadie, eso hizo la diferencia…”; Johan Santana, Coach de Picheo, tras conseguir el título del Clásico Mundial de Beisbol 🇻🇪⚾️



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El trabajo de Santana y su cuerpo técnico fue utilizar a sus mejores relevistas en períodos cortos, con José Buttó o Luinder Ávila para el sexto episodio, Eduard Bazardo o Ángel Zerpa para el séptimo, Andrés Machado para el octavo y Daniel Palencia para el noveno.

Santana formó parte de un cuerpo técnico de lujo, que tuvo a otros jugadores históricos como Miguel Cabrera o Víctor Martínez. Todos bajo la dirección de Omar López encontraron la fórmula de motivar a un grupo de muchachos que no estaban entre los favoritos para ganar el evento.

De hecho, Venezuela apareció en el cuarto lugar de los pronósticos para ser campeón en esta edición del Clásico, por detrás de Estados Unidos, Japón y República Dominicana.

En la final, Estados Unidos empató con un jonrón de Bryce Harper en la parte baja del octavo episodio, para colocar el marcador 2-2 en ese momento. El batazo se lo conectó a Andrés Machado, uno de los relevistas más consistentes de Venezuela en el campeonato.

"Nosotros teníamos un plan el cual se ejecutó, Harper puso un buen batazo, cometimos un error y eso es lo que pasa cuando tú tienes a un bateador como él, si tú te equivocas lo pagas caro. Pero al final del día, vuelvo y repito, nos mantuvimos con la cordura y pudimos regresar. Y lo más importante después, anotar una carrera más importante para que Palencia cerrara el juego y lo cerrara de la manera que lo hizo", añadió Santana, otro de los héroes de Venezuela.

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