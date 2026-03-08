El jonrón de Darell Hernaiz que le dio el triunfo a Puerto Rico sobre Panamá en el Clásico Mundial

Darell Hernaiz se convirtió en el héroe de Puerto Rico este sábado en la noche al conectar el jonrón en la parte baja del décimo inning que dejó en el terreno a Panamá 4-3 en el Estadio Hiram Bithorn ante 18,925 fanáticos.

El infielder de los Athletics castigó una recta a 90 millas por hora del relevista panameño Severino González para desaparecer la bola por el jardín izquierdo del Hiram Bithorn.

En un partido en el cual Panamá llegó al noveno inning con la ventaja 2-1, el Team Rubio supo reponerse y empatar las acciones para obligar las extradas extras.

IT'S GONE!

PUERTO RICO WINS!

DARELL HERNAIZ, WALK-OFF HOME RUN! pic.twitter.com/L2kIDmzi5N — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Los canaleros inclusive se fueron arriba en el marcador en la parte alta de la décima entrada, pero ni Alberto Baldonado en el noveno acto, ni González pudieron con la presión de cerrar el partido en territorio hostil.

Puerto Rico fue capaz de anotar dos carreras en la parte baja del décimo inning para celebrar con su afición la segunda victoria del equipo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Hernaiz finalizó el partido de 5-2 con su jonrón heroico, el cual coloca a Puerto Rico muy cerca de los cuartos de final del torneo de naciones organizado por las Grandes Ligas.

¿Contra qué equipos puede jugar Puerto Rico en los cuartos de final si es primero de grupo?

A pesar de las notorias ausencias con las que deben encarar el torneo, los pronósticos no han dejado de mencionar a la selección de Puerto Rico como favorita a terminar apoderada del liderato del Grupo A, que jugará en casa. Y lo necesitan, si quieren evitar a Estados Unidos en los cuartos de final, llamado a ser los primeros del Grupo B.

Si los boricuas consiguen terminar al frente de la tabla tendrán que medirse en Houston con el segundo del Grupo B, que puede ser México aunque también están Italia, Gran Bretaña y Brasil en juego.

¿Cuáles fueron los números de Darell Hernaiz con los Athletics en 2025?

Hernaiz jugó en 2025 su segunda temporada en las Grandes Ligas con los Athletics, dejando una línea ofensiva de .231/.292/.306 con 5 dobles, un triple, dos jonrones y 16 carreras remolcadas.

En la sucursal Triple A mostró promedios de .305/.383/.424 con 28 dobles, 4 cuadrangulares, 50 carreras empujadas y 12 bases robadas.

Hernaiz debutó en las Grandes Ligas en la campaña de 2024, jugando 48 partidos y dejando números de apenas .192/.261/.242.

