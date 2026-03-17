El lineup oficial de Estados Unidos para la final del Clásico Mundial ante Venezuela

Estados Unidos divulgó oficialmente su lineup para la final del Clásico Mundial de Béisbol de 2026 ante Venezuela en el loanDepot park de Miami.

El regreso de Alex Bregman como antesalista por la presencia de Eduardo Rodríguez como abridor de Venezuela es la principal novedad de la alineación norteamericana, amén de la permanencia de Will Smith como el catcher titular, en detrimento de Cal Raleigh, y la de Byron Buxton como jardinero central.

El manager Mark DeRosa está consiente de que la batalla con los venezolanos no será sencilla, no en vano optó por colocar este lineup:

Jugador Posición Bobby Witt Jr. Campocorto Bryce Harper Primera base Aaron Judge Jardinero derecho Kyle Schwarber Bateador designado Alex Bregman Tercera base Roman Anthony Jardinero izquierdo Will Smith Catcher Brice Turang Segunda base Byron Buxton Jardinero central

Para la selección de las barras y las estrellas será un duelo histórico, ya que podrían ganar su segundo campeonato del Clásico Mundial. Cabe recordar que el manager DeRosa tuvo una temporada de experiencia en la LVBP con el uniforme de los Leones del Caracas y defendió el campocorto de ese equipo, el más ganador de la liga invernal de ese país; por lo que sabe lo que puede representar para los venezolanos un título en el evento que organiza la MLB.

"Jugué en 1999 en la liga invernal allá, tengo mucho respeto por ellos y por su manager Omar López”, dijo DeRosa, en rueda de prensa después de vencer a República Dominicana.

En 2023, DeRosa y López se enfrentaron en los cuartos de final y el Team USA venció a Venezuela con un cuadrangular con las bases llenas de Trea Turner ante Silvino Bracho, lo que se tradujo en una desilusión enorme para el equipo venezolano que venía invicto en la fase de grupos.

"Tuvimos ese momento la última vez, hace tres años, con el cuadrangular de Trea Turner. Anoche estaba viendo el juego de ellos (Venezuela-Japón) y vi el jonrón de Wilyer Abreu y dije, 'ellos esperaron tres años para tener ese momento'", dijo el estratega.

¿Cómo le ha ido a los bateadores de Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Mucho se habló del lineup de estrellas de Estados Unidos, que tiene varios MVP y está lleno de jugadores que han sido All Star y que presumen de haber conquistado Bates de Plata. Pero ese potencial no se ha traducido en la ofensiva arrolladora que todos esperaba. El manager Mark DeRosa advirtió que en la final tratarán de ser “más ofensivos”.

Colectivamente Estados Unidos está un escaño por encima de Venezuela en OPS (.854), hits (56 por 55), carreras impulsadas (38 vs. 36) y en dobles (12 vs. 11) y tienen la misma cantidad de jonrones (9). Individualmente Kyle Schwarber es segundo en hits (8), Brice Turang es colíder en dobles (4) y para sorpresa de todos se ha destacado el joven Roman Anthony, que tiene dos jonrones y es el quinto mejor remolcador del torneo con 7 fletadas.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Estados Unidos fue el campeón de la edición de 2017 en el Clásico Mundial, después de sufrir varias decepciones. Regresó a la final en 2023, pero cayó ante Japón.

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