Los jonrones de Junior Caminero, Julio Rodríguez y Oneil Cruz que condujeron la victoria de República Dominicana

Si hay algo que representa al equipo dominicano del Clásico Mundial 2026 es el poder. En el primer compromiso del torneo, el equipo dirigido por Albert Pujols conectó tres cuadrangulares en la victoria sobre Nicaragua, con Junior Caminero, Julio Rodríguez y Oneil Cruz con batazos que terminaron en las gradas.

El primero, el de Caminero, fue clave en el desenlace del compromiso. El estelar jugador de los Tampa Bay Rays rompió el empate a tres carreras en el sexto episodio, para traer hasta la goma dos carreras, con la anotación de Manny Machado que estaba en las bases.

¡JUNIOR CAMINERO! ⚡️🇩🇴



¡En el momento indicado, LA MÁXIMA se hace presente para República Dominicana! pic.twitter.com/vXE8iWiYyX — MLB Español (@mlbespanol) March 7, 2026

El batazo de Caminero salió a una velocidad de 111.6 millas por hora y tuvo 414 pies de distancia, con una línea que se internó en las gradas entre el jardín derecho y central del IoanDepot park de Miami, que presentó un llenazo para ver a estas dos selecciones.

Caminero, de apenas 22 años de edad, está en su primera edición del Clásico Mundial y se ganó un puesto como sexto bate en la alineación del manager Albert Pujols. Caminero sigue encendido, después de irse de 6-6 en los dos compromisos amistosos de su selección ante los Detroit Tigers antes del Clásico Mundial.

Pero la fiesta no solo fue de Caminero. En el octavo episodio, Julio Rodríguez conectó un jonrón solitario y Oneil Cruz vino desde el banco para sacudir jonrón de tres carreras, para sentenciar el partido y demostrar que Dominicana está para grandes cosas en el torneo.

🗣️ JULIOOOOOO



¡Julio Rodríguez pone a vibrar el estadio en Miami! ¡República Dominicana se acerca a la victoria! pic.twitter.com/gqrbwPCJNs — MLB Español (@mlbespanol) March 7, 2026

El equipo quisqueyano es, según los pronósticos de las apuestas, el tercer equipo con más probabilidades de ganar el Clásico Mundial, después de Estados Unidos y Japón.

República Dominicana es parte del Grupo D del torneo con Nicaragua, Venezuela, Países Bajos e Israel. Es uno de los favoritos para avanzar a la segunda ronda del torneo.

¡Oneil Cruz se une a la fiesta! ¡HR al segundo piso!



MLB Español x @CapitalOne pic.twitter.com/paZGbBlUp0 — MLB Español (@mlbespanol) March 7, 2026

¿Contra qué equipos puede jugar República Dominicana en los cuartos de final si es primero de grupo?

Si República Dominicana ratifica su favoritismo, tendría que enfrentar al segundo lugar del Grupo C, conformado por Japón, Australia, Corea del Sur, China Taipéi y República Checa.

Aunque los pronósticos no siempre son correctos, lo más probable es que Japón gane su llave y que Corea del Sur luche con China Taipéi por el segundo lugar, que también da acceso a la segunda ronda.

Corea del Sur es un equipo sólido, que tiene la segunda mejor liga de Asia y que cuenta con varios jugadores con experiencia en Grandes Ligas. China Taipéi, por su parte, vive un gran momento, después de haber ganado el pasado torneo Premier 12.

Lo positivo es que República Dominicana se mantendrá en el IoanDepot park de Miami para disputar los cuartos de final, con el calor del público que seguramente llenará el estadio para respaldar a su selección nacional.

Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol