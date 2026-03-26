José Caballero de los Yankees provocó el primer reto del sistema automatizado de bolas y strikes en MLB

El campocorto panameño de los New York Yankees, José Caballero, protagonizó en la jornada inaugural de las Grandes Ligas ante los San Francisco Giants el primer reto del sistema automatizado de bolas y strikes (ABS) en un juego de MLB, al tocarse el casco en el cuarto inning en el Oracle Park.

Caballero dio inicio a una etapa en las mayores en la que los umpires principales será desafiados con regularidad, esto con la llegada de una tecnología que pretende impartir justicia en el béisbol.

Sin embargo, para el panameño haber retado un strike cantado del umpire principal Bill Miller en un lanzamiento del abridor de los Gigantes, Logan Webb, no terminó en un final feliz. Tras la rápida revisión del pitcheo, el strike fue confirmado.

José Caballero initiates the first ABS Challenge, Powered by T-Mobile.



The call was upheld as a strike.



(MLB x @TMobile) pic.twitter.com/7w4SZB95mn — MLB (@MLB) March 26, 2026

Ya el ABS fue probado en las Ligas Menores desde la temporada de 2022 y también hubo un acercamiento en MLB en los juegos de la pretemporada del año pasado. En principio pasó la prueba, de acuerdo con los resultados de las encuestas hechas a los aficionados y el informe presentado por el Comité Competitivo en septiembre de 2025.

La conclusión es que este sistema de repetición “es visto como un buen punto medio entre los “umpires robóticos” que podrían cantar cada bola y strike y la larga tradición de árbitros humanos con los detalles que vienen con sus decisiones”, de acuerdo con una publicación del portal de MLB.

¿Cómo funciona el Sistema de Reto ABS?

A partir de la campaña de 2026, los jugadores de Grandes Ligas podrán apelar un strike cantado por los árbitros humanos. Para ello tendrán el recurso del Sistema Automatizado de Bolas-Strike (ABS por sus siglas en inglés).

Este sistema lo que hace es monitorear la ubicación exacta de cada lanzamiento teniendo en cuenta la zona específica de un bateador. Si un bateador piensa que el árbitro se equivocó en un sentencia puede retar su decisión. Al hacerlo, “una gráfica demostrando el resultado es transmitido por una red 5G y casi inmediatamente exhibida a los espectadores presentes por la pantalla del estadio y a los televidentes”, detalla la publicación de MLB.com.

Será similar a los recursos que se observan en las transmisiones de los partidos en TV, pero esta vez sí piden cambiar decisiones.

¿Cuántos retos tendrá cada equipo?

De acuerdo con la información que se maneja, cada escuadra dispondrá de dos retos cada uno al momento de iniciar el encuentro. Si el choque se alarga a extrainnings “cualquier equipo que comienza el extrainning sin retos recibirá uno para el 10mo capítulo. Si utilizan dicho reto, recibirán otro para el capítulo 11 y así sucesivamente”.

Detalla el portal de la liga que si a un conjunto le quedan retos para el comienzo del décimo episodio “no recibirán otro adicional para esa entrada, aunque lo tendrán para cada inning siguiente si se quedan sin retos al comienzo del episodio”.

¿Quién puede utilizar el reto?

Los managers no podrán retar una decisión de bolas y strikes con el Sistema ABS. Sólo tienen esa potestad el bateador, el lanzador o el receptor. Los retos tendrán que pedirse inmediatamente después de la decisión del árbitro, “sin asistencia de la cueva ni los otros jugadores”.

¿Cómo se hace el reto?

Lo que está establecido es que el jugador se da una palmada en la gorra o el casco para avisarle al árbitro su deseo de retar la decisión. Esa es la señal convenida, aunque también pueden expresarlo verbalmente. Una vez que se solicite, en la pantalla del estadio se verá gráfica animada con el análisis del pitcheo.

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